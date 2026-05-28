『風、薫る』第45回 直美は、教会で寛太と出会う
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第45回が、29日に放送される。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第45回のあらすじ
ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して・・
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物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
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ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して・・