「スマホと鍵だけ持ちたい」「走る人にも、小荷物派にも」“手ぶら”で快適なランニングポーチ
ランニングやウォーキングをするとき、意外と困るのがスマホや鍵の持ち歩き。ポケットに入れると揺れるし、手に持つと走りにくい。とはいえ、バッグを持つほどの荷物でもない。そんな“ちょっとした持ち物問題”を解決してくれるのがランニングポーチだ。走る人はもちろん、ウォーキング、犬の散歩、旅行中の貴重品入れ、フェスやライブなど、身軽に動きたいシーンにも活躍する。
【写真】ランニング初心者から日常のウォーキングまで使いやすいランニングポーチ
■asics（アシックス） ランニングアクセサリ アンダー4ポーチ 3013B340
ランニング時のスマホや鍵、小物の持ち運びに便利なランニングアクセサリ。スポーツブランドらしいシンプルなデザインで、ウェアになじみやすく、ランニング初心者でも取り入れやすい。必要最低限の荷物をコンパクトにまとめたい人に向いており、ポケットにスマホを入れたときの揺れや重さが気になる人にもぴったり。黒を基調としたカラーなので、男女問わず使いやすく、ランニング、ウォーキング、ジム通いなど幅広いシーンで活躍する。バッグを持つほどではないけれど、手ぶらで動きたい日に頼れるアイテムだ。
●おすすめポイント
・スマホや鍵など必要最低限の荷物を持ち歩きやすい
・シンプルなブラックカラーでウェアになじみやすい
・ランニング初心者から日常のウォーキングまで使いやすい
■SALOMON（サロモン） ランニングポーチ PULSE BELT
体に沿うように身につけられるベルトタイプのランニングポーチ。一般的なウエストポーチよりもすっきりとした印象で、走っているときの揺れや違和感を抑えたい人に向いている。スマホや鍵などの小物を収納しつつ、身軽さをキープできるのが魅力。サロモンらしいスポーティーなデザインで、本格的なランニングはもちろん、トレイル、ウォーキング、旅行中の貴重品管理にも使いやすい。荷物を“持つ”というより、体にフィットさせて携帯したい人におすすめのアイテムだ。
●おすすめポイント
・体にフィットしやすいベルトタイプで揺れが気になりにくい
・スマホや鍵などをすっきり収納できる
・ランニングから旅行、フェスまで幅広く使いやすい
■アディダス ウエストバッグ ランニング ユニセックス大人 JRZ00
スポーティーな見た目と使いやすさを両立したアイテム。スマホ、鍵、イヤホン、カード類などをまとめて持ち歩きやすく、ランニングやウォーキング中にポケットを空けたい人にぴったりだ。アディダスらしいシンプルなデザインで、スポーツウェアにもカジュアルな服装にも合わせやすいのが魅力。ユニセックスで使えるため、家族やパートナーと共有しやすいのもポイント。ランニング専用としてはもちろん、散歩、ジム、旅行、ちょっとした外出用のミニバッグとしても活躍する。
●おすすめポイント
・スマホや小物をまとめて収納しやすい
・アディダスらしいスポーティーなデザイン
・ランニング以外の散歩や旅行にも使いやすい
■AOY ランニング ポーチ【揺れない・防水／防汗】水筒ポーチ付き
スマホや鍵だけでなく、水筒も持ち歩きたい人に向いた大容量タイプ。防水・防汗仕様をうたっており、汗をかきやすい季節や小雨の日のランニングにも使いやすい。イヤホンホール付きなので、音楽を聴きながら走りたい人にも便利。ベルトは調整可能で、体に合わせてフィット感を調整できるのもポイントだ。さらに夜間活動を意識した仕様のため、朝晩のウォーキングやランニングにも取り入れやすい。荷物を少し多めに持ちたい人や、給水ボトルを携帯したい人に頼れるポーチだ。
●おすすめポイント
・水筒ポーチ付きで給水ボトルも持ち歩きやすい
・防水／防汗仕様で汗をかくシーンにも使いやすい
・イヤホンホール付きで音楽を聴きながら運動しやすい
スマホやカギを手に持つと邪魔、でもバッグを持つほどではない。そんな日常の小さな不便を解決してくれる“身軽アイテム”として、ランニングポーチをおすすめしたい。
薄型でフィット感を重視するものや水筒が入るものなど、さまざまなタイプがあるので、運動中はもちろん、散歩、旅行、フェス、ちょっとした外出など…ひとつ持っておくと想像以上に便利なこと間違いなし！
【写真】ランニング初心者から日常のウォーキングまで使いやすいランニングポーチ
■asics（アシックス） ランニングアクセサリ アンダー4ポーチ 3013B340
●おすすめポイント
・スマホや鍵など必要最低限の荷物を持ち歩きやすい
・シンプルなブラックカラーでウェアになじみやすい
・ランニング初心者から日常のウォーキングまで使いやすい
■SALOMON（サロモン） ランニングポーチ PULSE BELT
体に沿うように身につけられるベルトタイプのランニングポーチ。一般的なウエストポーチよりもすっきりとした印象で、走っているときの揺れや違和感を抑えたい人に向いている。スマホや鍵などの小物を収納しつつ、身軽さをキープできるのが魅力。サロモンらしいスポーティーなデザインで、本格的なランニングはもちろん、トレイル、ウォーキング、旅行中の貴重品管理にも使いやすい。荷物を“持つ”というより、体にフィットさせて携帯したい人におすすめのアイテムだ。
●おすすめポイント
・体にフィットしやすいベルトタイプで揺れが気になりにくい
・スマホや鍵などをすっきり収納できる
・ランニングから旅行、フェスまで幅広く使いやすい
■アディダス ウエストバッグ ランニング ユニセックス大人 JRZ00
スポーティーな見た目と使いやすさを両立したアイテム。スマホ、鍵、イヤホン、カード類などをまとめて持ち歩きやすく、ランニングやウォーキング中にポケットを空けたい人にぴったりだ。アディダスらしいシンプルなデザインで、スポーツウェアにもカジュアルな服装にも合わせやすいのが魅力。ユニセックスで使えるため、家族やパートナーと共有しやすいのもポイント。ランニング専用としてはもちろん、散歩、ジム、旅行、ちょっとした外出用のミニバッグとしても活躍する。
●おすすめポイント
・スマホや小物をまとめて収納しやすい
・アディダスらしいスポーティーなデザイン
・ランニング以外の散歩や旅行にも使いやすい
■AOY ランニング ポーチ【揺れない・防水／防汗】水筒ポーチ付き
スマホや鍵だけでなく、水筒も持ち歩きたい人に向いた大容量タイプ。防水・防汗仕様をうたっており、汗をかきやすい季節や小雨の日のランニングにも使いやすい。イヤホンホール付きなので、音楽を聴きながら走りたい人にも便利。ベルトは調整可能で、体に合わせてフィット感を調整できるのもポイントだ。さらに夜間活動を意識した仕様のため、朝晩のウォーキングやランニングにも取り入れやすい。荷物を少し多めに持ちたい人や、給水ボトルを携帯したい人に頼れるポーチだ。
●おすすめポイント
・水筒ポーチ付きで給水ボトルも持ち歩きやすい
・防水／防汗仕様で汗をかくシーンにも使いやすい
・イヤホンホール付きで音楽を聴きながら運動しやすい
スマホやカギを手に持つと邪魔、でもバッグを持つほどではない。そんな日常の小さな不便を解決してくれる“身軽アイテム”として、ランニングポーチをおすすめしたい。
薄型でフィット感を重視するものや水筒が入るものなど、さまざまなタイプがあるので、運動中はもちろん、散歩、旅行、フェス、ちょっとした外出など…ひとつ持っておくと想像以上に便利なこと間違いなし！