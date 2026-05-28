『LOVED ONE』蓮佛美沙子、親友の死…その裏で不穏な動きを見せる女性を熱演「行動原理の奥にある想いを感じてもらえたら」【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第8話（6月3日）に俳優の蓮佛美沙子の出演が発表された。
【全身ショット】凛々しい姿で…ランウェイに登場した溝端淳平
第8話でMEJが向き合うのは、悲惨な一軒家の放火事件。５歳の娘を助けようと猛火の中に飛び込み、そのまま帰らぬ人となった母親・佐多春香（さた・はるか）を菅野莉央が演じる。被害者の夫・康行（やすゆき）を森岡龍が、火災を通報した春香の親友・棚原梢（たなはら・こずえ）を蓮佛美沙子が演じる。また、梢と康行の高校の同級生であり、物語の鍵を握る重要人物・立野実和（たての・みわ）として福田沙紀が登場する。
今回の事件現場では、灯油がまかれていた形跡があったことから、放火事件として捜査を開始。しかし、MEJによる鑑定の結果、発見された遺骨からは春香本人のものしか確認されず、共に命を落としたはずの娘の痕跡が現場から一切見つからないという不可解な事態に直面する。どれほど激しい炎に焼かれたとしても、何らかの痕跡が残るはず…。すべてを焼き尽くす炎の中で、一体何が起きていたのか。遺族の想いに応え、消えた小さな命の行方を探るため、真澄らは、わずかな手がかりを頼りに徹底的な調査を開始する。複雑に絡み合う愛憎の果てに、MEJが導き出す真実とは。
梢役の蓮佛は、『ひらやすみ』（2025年／NHK）や連続テレビ小説『ばけばけ』 （2026年／NHK）など、数々の名作で鮮烈な印象を残してきた演技派。透明感あるたたずまいの中に、確かな芯の強さを秘める彼女が本作で体現するのは、被害者の親友でありながら、その裏で不穏な動きを見せる棚原梢だ。最愛の友を失った悲しみと、その裏に隠された複雑な感情の機微を、蓮佛が圧倒的な表現力で繊細かつスリリングに魅（み）せる。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆蓮佛美沙子
Q.本作のオファーを受けて
「まず、ディーン（・フジオカ）さんと瀧内（公美）さんと聞いて“（『鋼の錬金術師』の）大佐だ！““（『大奥』の）正弘だ！”と、以前共演させていただいたことを思い出してうれしくなり、違った役柄で対峙（たいじ）したらどんな感じになるんだろう、とワクワクしました。また私の役柄も、ゲストだからこその自由度の高さを感じて面白そうだな、と思いました。実際、自分の中でいろんな裏設定を加えて演じたのですが、その過程も含め自由に役を構築できて楽しかったです」
Q.撮影に参加してみて
「既に出来上がっている現場に入るのはいつも緊張するのですが、キャストの皆さんが温かく迎えてくださってとてもありがたかったです。松山（博昭）監督も、シーンごとに目指す方向やお芝居の感想を伝えてくださり、とても安心しながらお芝居に集中できました。特に印象に残っているのは、ラストのシーンです。ゲストだからこその瞬発力というか、完全に役を仕上げた状態で感情を爆発させる必要があったので、なかなか大変だったのですが、（山口）紗弥加さんが合間に“大変だよね、本当にがんばってる！”とマッサージガンで私の体をずっとほぐしてくださって、それがとてもうれしかったです。役としては撮影中ずっとつらかったけど、私個人としてはとっても幸せでした（笑）」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「個人的に、梢と春香の関係性が皆さんの目にどう映るのか、気になります。誰が火をつけたのか、誰が殺したのか、子どもはどこに消えたのか？梢の行動原理の奥にある想いを感じてもらえたらと思います」
【全身ショット】凛々しい姿で…ランウェイに登場した溝端淳平
第8話でMEJが向き合うのは、悲惨な一軒家の放火事件。５歳の娘を助けようと猛火の中に飛び込み、そのまま帰らぬ人となった母親・佐多春香（さた・はるか）を菅野莉央が演じる。被害者の夫・康行（やすゆき）を森岡龍が、火災を通報した春香の親友・棚原梢（たなはら・こずえ）を蓮佛美沙子が演じる。また、梢と康行の高校の同級生であり、物語の鍵を握る重要人物・立野実和（たての・みわ）として福田沙紀が登場する。
梢役の蓮佛は、『ひらやすみ』（2025年／NHK）や連続テレビ小説『ばけばけ』 （2026年／NHK）など、数々の名作で鮮烈な印象を残してきた演技派。透明感あるたたずまいの中に、確かな芯の強さを秘める彼女が本作で体現するのは、被害者の親友でありながら、その裏で不穏な動きを見せる棚原梢だ。最愛の友を失った悲しみと、その裏に隠された複雑な感情の機微を、蓮佛が圧倒的な表現力で繊細かつスリリングに魅（み）せる。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆蓮佛美沙子
Q.本作のオファーを受けて
「まず、ディーン（・フジオカ）さんと瀧内（公美）さんと聞いて“（『鋼の錬金術師』の）大佐だ！““（『大奥』の）正弘だ！”と、以前共演させていただいたことを思い出してうれしくなり、違った役柄で対峙（たいじ）したらどんな感じになるんだろう、とワクワクしました。また私の役柄も、ゲストだからこその自由度の高さを感じて面白そうだな、と思いました。実際、自分の中でいろんな裏設定を加えて演じたのですが、その過程も含め自由に役を構築できて楽しかったです」
Q.撮影に参加してみて
「既に出来上がっている現場に入るのはいつも緊張するのですが、キャストの皆さんが温かく迎えてくださってとてもありがたかったです。松山（博昭）監督も、シーンごとに目指す方向やお芝居の感想を伝えてくださり、とても安心しながらお芝居に集中できました。特に印象に残っているのは、ラストのシーンです。ゲストだからこその瞬発力というか、完全に役を仕上げた状態で感情を爆発させる必要があったので、なかなか大変だったのですが、（山口）紗弥加さんが合間に“大変だよね、本当にがんばってる！”とマッサージガンで私の体をずっとほぐしてくださって、それがとてもうれしかったです。役としては撮影中ずっとつらかったけど、私個人としてはとっても幸せでした（笑）」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「個人的に、梢と春香の関係性が皆さんの目にどう映るのか、気になります。誰が火をつけたのか、誰が殺したのか、子どもはどこに消えたのか？梢の行動原理の奥にある想いを感じてもらえたらと思います」