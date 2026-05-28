zanka・Miina“アイドル界の隠し玉”の魅力解禁 「美女検索」企画で雑誌単独グラビア初挑戦
アイドルグループ・zankaのMiinaが、『週刊SPA!』6月2・9日合併号（発売中）に登場する。「美女検索」企画で、雑誌では初となる単独グラビアを披露する。
【別カット】濡れ髪が色っぽい…美尻を披露したMiina
今回のテーマは「アイドル界の隠し玉」。民宿を舞台に撮影されたグラビアでは、これまであまり知られてこなかったMiinaの魅力を引き出した。穏やかな空間の中で見せる自然な表情と艶やかな雰囲気、そして抜群のスタイルが印象的な内容となっている。
2001年生まれ、広島県出身のMiinaは、地元アイドルグループ「SPL∞ASH」で活動後、「ラストアイドル」のメンバーとしても注目を集めた。2023年からは「zanka」のメンバーとして活動し、新たなステージで存在感を高めている。
今回の単独グラビアは、Miinaにとって雑誌ソロ出演の初挑戦。これまでステージやグループ活動で見せてきた姿とは異なる表情が収められており、新たな一面を感じさせる仕上がりとなった。
「zanka」は最新楽曲「Anemone」を配信リリース中。アイドルとして着実にキャリアを重ねるMiinaが、グラビアというフィールドでどのような魅力を放つのか注目が集まりそうだ。
同号では、森脇梨々夏が「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場するほか、「グラビアン魂」には天木じゅん、「美女地図〜私が主人公〜」にはミスSPA!2025グランプリの三木優彩が掲載され、多彩なラインナップが誌面を彩っている。
【別カット】濡れ髪が色っぽい…美尻を披露したMiina
今回のテーマは「アイドル界の隠し玉」。民宿を舞台に撮影されたグラビアでは、これまであまり知られてこなかったMiinaの魅力を引き出した。穏やかな空間の中で見せる自然な表情と艶やかな雰囲気、そして抜群のスタイルが印象的な内容となっている。
今回の単独グラビアは、Miinaにとって雑誌ソロ出演の初挑戦。これまでステージやグループ活動で見せてきた姿とは異なる表情が収められており、新たな一面を感じさせる仕上がりとなった。
「zanka」は最新楽曲「Anemone」を配信リリース中。アイドルとして着実にキャリアを重ねるMiinaが、グラビアというフィールドでどのような魅力を放つのか注目が集まりそうだ。
同号では、森脇梨々夏が「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場するほか、「グラビアン魂」には天木じゅん、「美女地図〜私が主人公〜」にはミスSPA!2025グランプリの三木優彩が掲載され、多彩なラインナップが誌面を彩っている。