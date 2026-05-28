“しなやかにゃんこボディ”三木優彩が「猫グラビア」に挑戦 「美女地図〜私が主人公〜」企画に登場
『ミスSPA!2025グランプリ』に輝いた三木優彩が、『週刊SPA!』6月2・9日合併号（発売中）に登場した。ミスSPA!2025グランプリに輝いた新星が、「美女地図〜私が主人公〜」企画で“猫グラビア”に挑戦した。
【別カット】猫グラビアでしなやかなボディラインを見せた三木優彩
今回のテーマは「猫のようにしなやかに」。撮影の舞台となったのは猫カフェで、三木が持つ柔軟さと自然体の魅力を引き出したグラビアが展開される。誌面では、猫を思わせる柔らかな表情やポージングを披露し、“しなやかにゃんこボディ”と表現されたスタイルが印象的な仕上がりとなっている。
1999年生まれ、大阪府出身の三木は、クラシックバレエで培った身体表現を特技に持ち、英語力も兼ね備える多才な存在。ゲームやeスポーツ観戦を趣味とし、多面的な魅力で注目を集めている。
2025年のミスSPA!グランプリ受賞を機に本格的な注目を浴びる中、今回の撮影では新たな一面を披露。猫カフェというユニークな空間の中で、愛らしさと大人びた雰囲気を行き来する表現力を見せている。
同号では、森脇梨々夏が「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場するほか、「グラビアン魂」には天木じゅん、さらに「美女検索」にはzankaのMiinaも掲載され、多彩なラインナップが誌面を彩っている。
【別カット】猫グラビアでしなやかなボディラインを見せた三木優彩
今回のテーマは「猫のようにしなやかに」。撮影の舞台となったのは猫カフェで、三木が持つ柔軟さと自然体の魅力を引き出したグラビアが展開される。誌面では、猫を思わせる柔らかな表情やポージングを披露し、“しなやかにゃんこボディ”と表現されたスタイルが印象的な仕上がりとなっている。
2025年のミスSPA!グランプリ受賞を機に本格的な注目を浴びる中、今回の撮影では新たな一面を披露。猫カフェというユニークな空間の中で、愛らしさと大人びた雰囲気を行き来する表現力を見せている。
同号では、森脇梨々夏が「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場するほか、「グラビアン魂」には天木じゅん、さらに「美女検索」にはzankaのMiinaも掲載され、多彩なラインナップが誌面を彩っている。