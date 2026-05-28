『おちこぼれフルーツタルト』完結まであと3話 連載10年の歴史に幕へ！告知イラスト公開
漫画『おちこぼれフルーツタルト』（おちフル）が、最終回まであと3話と発表された。2015年の連載スタートから10年の歴史に幕を下ろす。
【画像】あと3話で完結！最終回告知の『おちこぼれフルーツタルト』イラスト
まんがタイムきらら編集部の公式Xにて発表され、投稿されたイラストとともに「おちこぼれフルーツタルト 完結まであと3話」と告知。本日28日発売の連載誌『まんがタイムきららキャラット』7月号について、「今回は特別編につきCarat:Another Facet全面を大公開！10年超の連載がついに完結へ。おちこぼれアイドルたちのラストスパートをお楽しみに！」と伝えている。
また「完結号となる9月号では、皆さまからお寄せいただいたメッセージで誌面を彩る特別企画を予定しています。アンケートの自由記入欄にて、熱いメッセージをお待ちしております！」と呼びかけた。
『まんがタイムきららキャラット』で連載中の同作は、アイドルを志して上京してきた高校一年生・桜衣乃が、ネズミ荘の住民の売れない（元）子役のロコやミュージシャンのはゆ、モデルのニナとともに、新人アイドルユニット「フルーツタルト」を結成。取り壊しの危機に瀕するネズミ荘を救うため、芸能界のおちこぼれ達がアイドル活動に奮闘する姿が描かれる。2020年にテレビアニメ化もされた。
【画像】あと3話で完結！最終回告知の『おちこぼれフルーツタルト』イラスト
まんがタイムきらら編集部の公式Xにて発表され、投稿されたイラストとともに「おちこぼれフルーツタルト 完結まであと3話」と告知。本日28日発売の連載誌『まんがタイムきららキャラット』7月号について、「今回は特別編につきCarat:Another Facet全面を大公開！10年超の連載がついに完結へ。おちこぼれアイドルたちのラストスパートをお楽しみに！」と伝えている。
『まんがタイムきららキャラット』で連載中の同作は、アイドルを志して上京してきた高校一年生・桜衣乃が、ネズミ荘の住民の売れない（元）子役のロコやミュージシャンのはゆ、モデルのニナとともに、新人アイドルユニット「フルーツタルト」を結成。取り壊しの危機に瀕するネズミ荘を救うため、芸能界のおちこぼれ達がアイドル活動に奮闘する姿が描かれる。2020年にテレビアニメ化もされた。
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