『おちこぼれフルーツタルト』完結まであと3話

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　漫画『おちこぼれフルーツタルト』（おちフル）が、最終回まであと3話と発表された。2015年の連載スタートから10年の歴史に幕を下ろす。

【画像】あと3話で完結！最終回告知の『おちこぼれフルーツタルト』イラスト

　まんがタイムきらら編集部の公式Xにて発表され、投稿されたイラストとともに「おちこぼれフルーツタルト　完結まであと3話」と告知。本日28日発売の連載誌『まんがタイムきららキャラット』7月号について、「今回は特別編につきCarat:Another Facet全面を大公開！10年超の連載がついに完結へ。おちこぼれアイドルたちのラストスパートをお楽しみに！」と伝えている。

　また「完結号となる9月号では、皆さまからお寄せいただいたメッセージで誌面を彩る特別企画を予定しています。アンケートの自由記入欄にて、熱いメッセージをお待ちしております！」と呼びかけた。

　『まんがタイムきららキャラット』で連載中の同作は、アイドルを志して上京してきた高校一年生・桜衣乃が、ネズミ荘の住民の売れない（元）子役のロコやミュージシャンのはゆ、モデルのニナとともに、新人アイドルユニット「フルーツタルト」を結成。取り壊しの危機に瀕するネズミ荘を救うため、芸能界のおちこぼれ達がアイドル活動に奮闘する姿が描かれる。2020年にテレビアニメ化もされた。