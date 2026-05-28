『風、薫る』新キャストにネット騒然
俳優の見上愛と上坂樹里がダブル主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合ほか）の第43回が27日に放送され、お笑いコンビ・シソンヌのじろうが演じる康介に注目が集まった。SNSでは「芝居うまい」「文豪すぎる」「普通の俳優さんのよう」など反響が寄せられている。
【出演シーン】ネットが驚いた新キャスト
同作は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフにした物語。考え方もやり方も異なる主人公・りんと直美が、患者や医師たちとの向き合い方に悩みながら成長し、“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治時代を舞台に、看護の世界へ飛び込んだ2人の女性が、人々を守るため奔走する姿が描かれている。
第43回では、りん（見上愛）が個室の患者を多く受け持つようになり、多忙な日々を送る中、りんと直美（上坂樹里）は看病婦・フユ（猫背椿）に再び手術介助を学ばせてほしいと頼み込む。しかしフユは、看病婦を望んで続けているわけではないと告白。夫が足を悪くし、生活が苦しくなったことで、息子を幼い頃に奉公へ出した過去を打ち明けた。
さらにフユは「そんなにトレインドナースとやらがすばらしいなら、うちの人の看護でもしてほしいもんだわ！」と語り、直美は「分かりました！ ご主人を看護します」と応じる。後日、りんと直美はフユの家を訪問。夫・康介（じろう）は穏やかな雰囲気で2人を迎えるものの、足のしびれに苦しんでいた。症状を聞いた直美は「腰骨を損傷されたんですね」と即座に判断。康介は「なるほど。たしかに君たちはただの看病婦なんかとは違うようだ」と感心した様子を見せた。
また、康介は読書好きな一面ものぞかせ、部屋に積まれた本を見つけたりんに対し、「暇つぶしで。家内に看病婦なんかやらせておいて、お恥ずかしい限りで…」と苦笑い。りんと直美が洗髪や布団干しを申し出ると、遠慮しながらも「助かる」と感謝を口にしていた。じろうの登場に、SNSでは「やっぱコント師は演技が上手い」「すごく自然」「オーラあるわ」などの投稿が集まり、存在感を放っていた。
【出演シーン】ネットが驚いた新キャスト
同作は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフにした物語。考え方もやり方も異なる主人公・りんと直美が、患者や医師たちとの向き合い方に悩みながら成長し、“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治時代を舞台に、看護の世界へ飛び込んだ2人の女性が、人々を守るため奔走する姿が描かれている。
さらにフユは「そんなにトレインドナースとやらがすばらしいなら、うちの人の看護でもしてほしいもんだわ！」と語り、直美は「分かりました！ ご主人を看護します」と応じる。後日、りんと直美はフユの家を訪問。夫・康介（じろう）は穏やかな雰囲気で2人を迎えるものの、足のしびれに苦しんでいた。症状を聞いた直美は「腰骨を損傷されたんですね」と即座に判断。康介は「なるほど。たしかに君たちはただの看病婦なんかとは違うようだ」と感心した様子を見せた。
また、康介は読書好きな一面ものぞかせ、部屋に積まれた本を見つけたりんに対し、「暇つぶしで。家内に看病婦なんかやらせておいて、お恥ずかしい限りで…」と苦笑い。りんと直美が洗髪や布団干しを申し出ると、遠慮しながらも「助かる」と感謝を口にしていた。じろうの登場に、SNSでは「やっぱコント師は演技が上手い」「すごく自然」「オーラあるわ」などの投稿が集まり、存在感を放っていた。