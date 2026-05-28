何気ないドバトの群れに一羽…“大あくび”するハトを激写 「ハトってあくびするの？」「つられてあくび出た」
一見、どこにでもいるハトたちの群れ。しかし、よく写真を見てみると……一羽のハトが“大あくび”をしていた。「ドバトのあくび撮れてた！」――そんなコメントとともにXに投稿された写真が話題に。「ハトってあくびするの？」「見ていたらつられてあくびが出た」など、多くの反響が寄せられた。投稿したのは、子どもの頃からハトが大好きで、日頃から観察を続けているﾉﾚー彡ンさん（＠rmn810rrr）。撮影当時のエピソードや、ハトの知られざる魅力について話を聞いた。
【写真】まるで人間みたい… 目を閉じて”ふぁ〜”と大あくび
■ほんの一瞬で終わるハトの“あくび” まさかのリラックス効果も…？
――「ドバトのあくび撮れてた！」のご投稿が大きな話題になっていますが、反響を受けてどのような印象ですか？
「ハトのあくびは見たことのなかった方が多かったようで、驚きの声をたくさんいただきました。可愛いという反応が多くて嬉しかったです。また、この写真を見て自分にもあくびが移ったという方もいて、リラックス効果もあったようです」
――ハトがあくびをしていたことは、撮影時に気づいていたのでしょうか？当時の状況も含めて教えてください。
「ハトのあくびを狙って撮影していたわけではなく、あくびしているハトがいたことには全く気づいていませんでした。後から写真を見返していたら、大きな口を開けたハトが写っていて驚きました」
――ハトのあくびを写真に収めるのは、かなり珍しいシャッターチャンスだったと思います。実際に撮れた瞬間や、写真を見たときのお気持ちを教えてください。
「ハトのあくびは数回見たことはありますが、人間よりもかなり短くほんの一瞬で終わるので、撮影できたことはごくわずかです。大きく口を開けた瞬間を撮れていて、とてもラッキーでした」
――ハトがお好きで、普段から親しまれている様子も拝見しています。ハトを好きになったきっかけや、魅力を感じる理由があれば教えてください。
「子どもの頃からハトが好きで、今思えばちょっと可哀想なことをしていたのですが、よく公園で追いかけていました。今ほど好きになったのは就職してからで、仕事で疲れて外でぼんやりしている時に、人間よりずっと小さな体で精一杯生きているハトたちの姿に癒されたのがきっかけです」
――これまで出会ったハトの中で、特に印象に残っているハトやエピソードがあれば教えてください。
「あちこちでハトを見ているので絞るのが難しいですが、京都烏丸の六角堂のハトたちは本当に可愛いです。人が座って休んでいると膝に乗っかってきたり、スーツケースにちょこんと飛び乗ってくれたりします(もちろん後で着替えたり、手洗いしたりするのが必須です)」
■ハトは意外と表情が豊か 「真面目な顔をしてよく分からない行動を取る」
――穴の開いたサンダルをハトがつついているお写真も話題になっていましたが、改めて感じる“ハトならではの魅力”があれば教えてください。
「ハトは無表情でオレンジと黒の目がちょっと怖いという方も多いのですが、意外と表情豊かですし真面目な顔をしてよく分からない行動を取ることもあり、見ていて飽きないです。つがいのハトはとても愛情深くて、例えばメスが食べ物を見つけてつついているとオスは自分の食事そっちのけで周囲の他のハトたちを蹴散らして、少しでもメスにたくさん食べさせてあげようとしていることもあります」
――一般にはあまり知られていない“ハトあるある”などがあれば教えてください。
「この前バズっていて周知の事実になってしまいましたが、他のつがいが仲良くしているところに単身襲いかかって妨害するハトが時折見受けられます。メスを略奪するつもりなのかと思いましたが、成功しているところは一度も見たことがなく、何でそんな意味のなさそうなことをするのかと微笑ましく思っています」
――今後見てみたいハトやハトに関してやってみたいことなどは何かありますか？
「街中にいるドバトがやっぱり大好きですが、他にもハトの種類はたくさんあって、世界だと300種類くらいになるそうです。日本の動物園や世界の色々な地域に行って、そこでしか見られないハトに会いたいです」
■ほんの一瞬で終わるハトの“あくび” まさかのリラックス効果も…？
――「ドバトのあくび撮れてた！」のご投稿が大きな話題になっていますが、反響を受けてどのような印象ですか？
「ハトのあくびは見たことのなかった方が多かったようで、驚きの声をたくさんいただきました。可愛いという反応が多くて嬉しかったです。また、この写真を見て自分にもあくびが移ったという方もいて、リラックス効果もあったようです」
――ハトがあくびをしていたことは、撮影時に気づいていたのでしょうか？当時の状況も含めて教えてください。
「ハトのあくびを狙って撮影していたわけではなく、あくびしているハトがいたことには全く気づいていませんでした。後から写真を見返していたら、大きな口を開けたハトが写っていて驚きました」
――ハトのあくびを写真に収めるのは、かなり珍しいシャッターチャンスだったと思います。実際に撮れた瞬間や、写真を見たときのお気持ちを教えてください。
「ハトのあくびは数回見たことはありますが、人間よりもかなり短くほんの一瞬で終わるので、撮影できたことはごくわずかです。大きく口を開けた瞬間を撮れていて、とてもラッキーでした」
――ハトがお好きで、普段から親しまれている様子も拝見しています。ハトを好きになったきっかけや、魅力を感じる理由があれば教えてください。
「子どもの頃からハトが好きで、今思えばちょっと可哀想なことをしていたのですが、よく公園で追いかけていました。今ほど好きになったのは就職してからで、仕事で疲れて外でぼんやりしている時に、人間よりずっと小さな体で精一杯生きているハトたちの姿に癒されたのがきっかけです」
――これまで出会ったハトの中で、特に印象に残っているハトやエピソードがあれば教えてください。
「あちこちでハトを見ているので絞るのが難しいですが、京都烏丸の六角堂のハトたちは本当に可愛いです。人が座って休んでいると膝に乗っかってきたり、スーツケースにちょこんと飛び乗ってくれたりします(もちろん後で着替えたり、手洗いしたりするのが必須です)」
■ハトは意外と表情が豊か 「真面目な顔をしてよく分からない行動を取る」
――穴の開いたサンダルをハトがつついているお写真も話題になっていましたが、改めて感じる“ハトならではの魅力”があれば教えてください。
「ハトは無表情でオレンジと黒の目がちょっと怖いという方も多いのですが、意外と表情豊かですし真面目な顔をしてよく分からない行動を取ることもあり、見ていて飽きないです。つがいのハトはとても愛情深くて、例えばメスが食べ物を見つけてつついているとオスは自分の食事そっちのけで周囲の他のハトたちを蹴散らして、少しでもメスにたくさん食べさせてあげようとしていることもあります」
――一般にはあまり知られていない“ハトあるある”などがあれば教えてください。
「この前バズっていて周知の事実になってしまいましたが、他のつがいが仲良くしているところに単身襲いかかって妨害するハトが時折見受けられます。メスを略奪するつもりなのかと思いましたが、成功しているところは一度も見たことがなく、何でそんな意味のなさそうなことをするのかと微笑ましく思っています」
――今後見てみたいハトやハトに関してやってみたいことなどは何かありますか？
「街中にいるドバトがやっぱり大好きですが、他にもハトの種類はたくさんあって、世界だと300種類くらいになるそうです。日本の動物園や世界の色々な地域に行って、そこでしか見られないハトに会いたいです」