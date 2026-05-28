何気ないドバトの群れに一羽…“大あくび”するハトを激写 「ハトってあくびするの？」「つられてあくび出た」

何気ないドバトの群れに一羽…“大あくび”するハトを激写 「ハトってあくびするの？」「つられてあくび出た」