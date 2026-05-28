“グラビア引退へ”天木じゅん「グラビアン魂」登場 “トランジスタグラマー”の存在感放つ
“トランジスタグラマー”としてグラビア界を彩ってきた天木じゅんが、『週刊SPA!』6月2・9日合併号（発売中）に登場する。人気連載「グラビアン魂」で、その存在感を改めて見せつける。
【別カット】引退間近も大胆衣装でポテンシャルを見せる天木じゅん
1995年生まれ、兵庫県出身の天木は、身長149センチながらB95・W59・H93という抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで唯一無二のポジションを築いてきた。“トランジスタグラマー”の愛称でも広く知られ、数々の雑誌や写真集を通じて高い人気を集めているが、この夏でのグラビア引退を表明している。
今回登場する「グラビアン魂」では、30歳を迎えた天木にフォーカス。これまで同連載にも複数回登場してきた存在だけに、その変わらぬ魅力とともに、誌面ではグラビアへの思いや現在の心境にも触れられている。
長年にわたりグラビア界に多大な存在感を示してきた天木。柔らかな笑顔と大人の色気をあわせ持つ表現力で、多くのファンを魅了し続けてきた。
現在は写真集『あまぽち』が発売中。グラビア界を代表する1人として歩みを重ねてきた天木が、『週刊SPA!』の誌面でどのような姿を見せるのか注目が集まりそうだ。
同号では、森脇梨々夏が「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場するほか、ミスSPA!2025グランプリの三木優彩、zankaのMiinaも掲載され、多彩な企画が誌面を彩っている。
【別カット】引退間近も大胆衣装でポテンシャルを見せる天木じゅん
1995年生まれ、兵庫県出身の天木は、身長149センチながらB95・W59・H93という抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで唯一無二のポジションを築いてきた。“トランジスタグラマー”の愛称でも広く知られ、数々の雑誌や写真集を通じて高い人気を集めているが、この夏でのグラビア引退を表明している。
長年にわたりグラビア界に多大な存在感を示してきた天木。柔らかな笑顔と大人の色気をあわせ持つ表現力で、多くのファンを魅了し続けてきた。
現在は写真集『あまぽち』が発売中。グラビア界を代表する1人として歩みを重ねてきた天木が、『週刊SPA!』の誌面でどのような姿を見せるのか注目が集まりそうだ。
同号では、森脇梨々夏が「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場するほか、ミスSPA!2025グランプリの三木優彩、zankaのMiinaも掲載され、多彩な企画が誌面を彩っている。