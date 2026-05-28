『今夜、秘密のキッチンで 』高杉真宙“慧”取り戻した記憶…【第8話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の第8話が28日に放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■第8話あらすじ
「あゆみさん、思い出したよ、全部」。レシピノートを届けたあゆみ（木南晴夏）を追いかけ、慧（高杉真宙）は、そう言った。夜空には、きれいな月が輝いていた――。
生きていてくれて良かったと、涙をこらえるあゆみ。あゆみは慧が幽霊ではなく、目の前に存在していることを実感する。その瞬間、慧のスマホに藤子（瀧本美織）から電話がかかってくる。
２人が結婚することを知っていたあゆみは、「おめでとう」と祝福の言葉をかける。「私のことはもう心配しないで」。あゆみは、渉（中村俊介）にちゃんと言いたいことが言えるようになったと伝え、２人で会うのは薬膳教室の授業で終わりにしようと言い、去って行く。
翌朝のダイニングであゆみは、渉から「夜の公園は女性１人じゃ危ないから気をつけて」と声をかけられる。不安にかられた彼女は、ハンドバッグの中身をベッドにぶちまける。財布の中からＧＰＳのような物が出てきて、絶句するあゆみ。
一方、慧と藤子は結婚式場で打ち合わせをしていた。すてきな会場にうっとりする藤子だったが、慧は心ここにあらずで…。藤子を大切に思う気持ちと、あゆみへの拭えない思い。２つの本当の気持ちが交錯する中で苦悩する慧。
家族や婚約者がいる現実と、お互いへの思いで揺れるあゆみと慧。そのさなか、坪倉グループの闇がついに一つ一つ明らかになっていく。そして、あゆみと慧の間に思いもよらない事実がわかり…。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
「あゆみさん、思い出したよ、全部」。レシピノートを届けたあゆみ（木南晴夏）を追いかけ、慧（高杉真宙）は、そう言った。夜空には、きれいな月が輝いていた――。
生きていてくれて良かったと、涙をこらえるあゆみ。あゆみは慧が幽霊ではなく、目の前に存在していることを実感する。その瞬間、慧のスマホに藤子（瀧本美織）から電話がかかってくる。
２人が結婚することを知っていたあゆみは、「おめでとう」と祝福の言葉をかける。「私のことはもう心配しないで」。あゆみは、渉（中村俊介）にちゃんと言いたいことが言えるようになったと伝え、２人で会うのは薬膳教室の授業で終わりにしようと言い、去って行く。
翌朝のダイニングであゆみは、渉から「夜の公園は女性１人じゃ危ないから気をつけて」と声をかけられる。不安にかられた彼女は、ハンドバッグの中身をベッドにぶちまける。財布の中からＧＰＳのような物が出てきて、絶句するあゆみ。
一方、慧と藤子は結婚式場で打ち合わせをしていた。すてきな会場にうっとりする藤子だったが、慧は心ここにあらずで…。藤子を大切に思う気持ちと、あゆみへの拭えない思い。２つの本当の気持ちが交錯する中で苦悩する慧。
家族や婚約者がいる現実と、お互いへの思いで揺れるあゆみと慧。そのさなか、坪倉グループの闇がついに一つ一つ明らかになっていく。そして、あゆみと慧の間に思いもよらない事実がわかり…。