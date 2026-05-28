狂気を呼び覚ます最悪の引き金が… 28日放送『るなしい』第9話【あらすじ】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第9話が28日、放送される。
【場面写真】狂気！不気味な表情を浮かべる正名僕蔵
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第9話では、るなの背後に潜んでいた茂木（正名僕蔵）がついに動き出し、投資の話を持ちかけられるケンショー。事業計画に感動したという茂木から提示された金額は10億円。
呆気に取られるケンショーだったが、歪んだ野心が勝り、手に負えない契約を結んでしまう。重圧に苛立ちを募らせる中、岬（滝澤エリカ）の悩みを聞くうちに、本音と覚悟があふれ出る。そして、運命に抗うようにある大きな決断を下すが、それは狂気を呼び覚ます最悪の引き金だった。
【場面写真】狂気！不気味な表情を浮かべる正名僕蔵
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
呆気に取られるケンショーだったが、歪んだ野心が勝り、手に負えない契約を結んでしまう。重圧に苛立ちを募らせる中、岬（滝澤エリカ）の悩みを聞くうちに、本音と覚悟があふれ出る。そして、運命に抗うようにある大きな決断を下すが、それは狂気を呼び覚ます最悪の引き金だった。