指原莉乃「カード爆発するぐらいお金使った」＝LOVE国立公演完売記念に自分にごほうび 買ったのは「目が潰れるくらいピカピカ」
「高級腕時計の重みを知った日」＆「給料明細見て震えた日」にセレブを実感？
タレントの指原莉乃が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の囲み取材に出席。「とっておきの秘密」として、高額商品を購入したことを明かした。
【写真】袖からすらり二の腕！実はデコルテ部分も透け感たっぷりな指原莉乃
指原は、満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリとともにスタジオMCに就任した。番組にちなんで、「とっておきの秘密」を聞かれたMC陣。満島が「ちょっと待ってください。“秘密”って言っちゃいけないものだから“秘密”。なに、とっておきの秘密って」と困惑の声を上げる中、指原が「じゃあ私がまず飛び込みます」と手を挙げた。
そして指原は「今月カード爆発するぐらいお金使った」と告白。使途については「シークレットでお願いします。もう本当に爆発寸前」とにんまり。ケムリの「モバイルバッテリーじゃないですよね」というツッコミには、「ふくらんでる。パンパン。限界ギリギリ」と返した。
満島からなぜ今のタイミングなのか聞かれると、指原は「イコラブ（＝LOVE）っていうプロデュースしているアイドルが、国立でコンサートをする。それが無事完売したんですよ、2日間。その記念に、（自分は）出ないのに買ったんです。モノを。それが高くて破裂寸前」とうれしさをにじませながら語った。
また「自身がセレブになったなって初めて感じた日は？」との質問には、「高級腕時計の重みを知った日ですかね」とニヤリと語りつつ、「ないです。本当に何も変わらず生活しております」と訂正して謙そん。さらに追求されると、「じゃあ給料明細見て震えた日ですかね…ウソウソ、ぜーんぶ嘘です」と煙に巻いた指原。
さらに記者から「指原さんのカードが爆発ってどのくらいなんだろうって。…（クレジット）カードの色は？」と聞かれると、笑顔でひらり交わしつつ、そのモノの色に言及。「買ったモノですか？目が潰れるくらいピカピカです」と明かした。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”をのぞき見る。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。
タレントの指原莉乃が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の囲み取材に出席。「とっておきの秘密」として、高額商品を購入したことを明かした。
【写真】袖からすらり二の腕！実はデコルテ部分も透け感たっぷりな指原莉乃
指原は、満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリとともにスタジオMCに就任した。番組にちなんで、「とっておきの秘密」を聞かれたMC陣。満島が「ちょっと待ってください。“秘密”って言っちゃいけないものだから“秘密”。なに、とっておきの秘密って」と困惑の声を上げる中、指原が「じゃあ私がまず飛び込みます」と手を挙げた。
満島からなぜ今のタイミングなのか聞かれると、指原は「イコラブ（＝LOVE）っていうプロデュースしているアイドルが、国立でコンサートをする。それが無事完売したんですよ、2日間。その記念に、（自分は）出ないのに買ったんです。モノを。それが高くて破裂寸前」とうれしさをにじませながら語った。
また「自身がセレブになったなって初めて感じた日は？」との質問には、「高級腕時計の重みを知った日ですかね」とニヤリと語りつつ、「ないです。本当に何も変わらず生活しております」と訂正して謙そん。さらに追求されると、「じゃあ給料明細見て震えた日ですかね…ウソウソ、ぜーんぶ嘘です」と煙に巻いた指原。
さらに記者から「指原さんのカードが爆発ってどのくらいなんだろうって。…（クレジット）カードの色は？」と聞かれると、笑顔でひらり交わしつつ、そのモノの色に言及。「買ったモノですか？目が潰れるくらいピカピカです」と明かした。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”をのぞき見る。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。