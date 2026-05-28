真木よう子、伊藤潤二原作のオムニバスドラマで主人公 第3話で子ども時代にいじめられていた女性役「オファーは、確かに自分の意思で引き受けました」
テレビ東京は28日、7月3日スタートのドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（毎週金曜 深0：12）の出演者13人を発表した。原作者は、代表作『富江』『うずまき』で知られるホラー漫画家・伊藤潤二氏で、傑作の13作品を厳選してオムニバス形式で実写ドラマ化する。
【写真】毎回キャストが変わる！伊藤潤二作品ドラマの出演者
ドラマでは、霧深い町で流行する“辻占”と謎の美少年によって引き起こされる狂気と恐怖を描く長編人気作『死びとの恋わずらい』を筆頭に、ありえない場所に痛みを感じる少年を取り巻く人々がやがて戦慄の渦に巻き込まれていく『幻痛屋敷』や、美しいくびれに憧れる少女にもたらされる悲劇を鮮烈に描く『あばら骨の女』、日常に潜む怪異をシュールに描く『押切異談』など、伊藤氏の傑作から奇々怪々な世界観と超展開するストーリーが織りなす13作品をラインナップした。
登場人物たちを抗えない恐怖へと追い込んでいく本作は、エピソードは独立しながらも、“日常が突如として不条理な恐怖に塗り替えられる”という共通のテーマでつながり、観る者の感覚を静かに戦慄の渦へと誘う。
第3話「いじめっ娘」の主人公、穏やかな日常を送る女性・栗子役には真木よう子。結婚5年目、平穏な生活を送る栗子の前に、かつて自分が子ども時代にいじめていた少年が現れる。この再会をきっかけに、栗子の中に眠っていたかつての記憶と歪んだ加虐心が蘇り、やがて大人になった2人の関係は、常識を脱したものへと変貌していく。
■真木よう子 コメント
オファーは、確かに自分の意思で引き受けました。それでも夜更け、灯りを落としたあとにふと、「取り返しのつかないデジタルタトゥーを、自ら刻みに行ってはいないか」と自問してしまう瞬間があります。
しかし人生はもう折り返し地点。そう思えば、逡巡ばかりを並べている時間も惜しい。
これからは、せめて自分が“面白い”と感じたものとだけ、正面から関わっていきたい。
玉蟲色のタトゥーを見せびらかしていこう。これもまた、私の選択です。
【写真】毎回キャストが変わる！伊藤潤二作品ドラマの出演者
ドラマでは、霧深い町で流行する“辻占”と謎の美少年によって引き起こされる狂気と恐怖を描く長編人気作『死びとの恋わずらい』を筆頭に、ありえない場所に痛みを感じる少年を取り巻く人々がやがて戦慄の渦に巻き込まれていく『幻痛屋敷』や、美しいくびれに憧れる少女にもたらされる悲劇を鮮烈に描く『あばら骨の女』、日常に潜む怪異をシュールに描く『押切異談』など、伊藤氏の傑作から奇々怪々な世界観と超展開するストーリーが織りなす13作品をラインナップした。
第3話「いじめっ娘」の主人公、穏やかな日常を送る女性・栗子役には真木よう子。結婚5年目、平穏な生活を送る栗子の前に、かつて自分が子ども時代にいじめていた少年が現れる。この再会をきっかけに、栗子の中に眠っていたかつての記憶と歪んだ加虐心が蘇り、やがて大人になった2人の関係は、常識を脱したものへと変貌していく。
■真木よう子 コメント
オファーは、確かに自分の意思で引き受けました。それでも夜更け、灯りを落としたあとにふと、「取り返しのつかないデジタルタトゥーを、自ら刻みに行ってはいないか」と自問してしまう瞬間があります。
しかし人生はもう折り返し地点。そう思えば、逡巡ばかりを並べている時間も惜しい。
これからは、せめて自分が“面白い”と感じたものとだけ、正面から関わっていきたい。
玉蟲色のタトゥーを見せびらかしていこう。これもまた、私の選択です。