真木よう子、伊藤潤二原作のオムニバスドラマで主人公 第3話で子ども時代にいじめられていた女性役「オファーは、確かに自分の意思で引き受けました」

真木よう子、伊藤潤二原作のオムニバスドラマで主人公 第3話で子ども時代にいじめられていた女性役「オファーは、確かに自分の意思で引き受けました」