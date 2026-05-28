『仮面ライダーカブト20th』アクリルスタンド付きムビチケ発売 OPイントロの“羽”とカブトがセット
Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』が、11月6日から新宿バルト9ほかで期間限定上映され、2027年2月10日にBlu-ray＆DVD（CSMアトラスゼクターが付属する「CSMアトラスゼクター同梱版」と「同梱完全版」）発売される。3人のゲストキャストが解禁となった。
【動画】完全新作がついに！特報＆コメント動画も到着
解禁となる3人のゲストキャストは、本作『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』の主人公・佐藤祐基が演じる加賀美新／仮面ライダーガタックの息子・加賀美結役に荒木飛羽（あらき・とわ）。主演映画『炎かがよへ』や今期の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』、10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』など話題作への出演が続いている。加賀美結の学友・天道ヒカル役に小寺結花（こでら・ゆいか）。映画『雨ニモマケズ』、映画『ハローマイフレンド』などに出演のほか、モデルとしても活躍している。さらに、テレビシリーズで加藤和樹が演じる風間大介／仮面ライダードレイクと行動を共にし、メイクアシスタントをしていた記憶喪失の少女・ゴンが大人になって登場する。ゴン役にはドラマ、映画をはじめ多数の作品に出演し、『仮面ライダードライブ』（2014）では敵幹部のロイミュード・メディック役を演じた馬場ふみか（ばば・ふみか）が約10年ぶりに「仮面ライダー」作品に出演する。
また、「アクリルムビチケスタンド」付きムビチケカードの数量限定発売が決定した。仮面ライダーカブトと『仮面ライダーカブト』を象徴する羽を組み立て、ムビチケカードを飾ることができる「アクリルムビチケスタンド」がセットになったムビチケカードは28日午前11時から予約開始となる。ムビチケカードのみの販売は7月24日から発売を予定している。
■INTRODUCTION
最強の仮面ライダー、ふたたび！あの男たちが、20年の時を経て帰ってくる。そして伝説は未来へ…！
人間に擬態して地球侵略を進める宇宙生命体ワームに対抗するため、秘密組織ZECTが開発した「マスクドライダーシステム」。ワームとZECT、そしてマスクドライダー（仮面ライダー）たちのし烈を極めた戦いは、人類の勝利に終わった、はずだったが…!?
多彩なキャラクターと、オリジナリティあふれるストーリーの魅力で、現在も根強い人気を誇る『仮面ライダーカブト』。
20周年のアニバーサリーに、待望の完全新作が登場！人類とワームが共存する世界で、再始動したZECTの目的は？出現する、新たなマスクドライダーたち。果たして「天を継ぐもの」は誰なのだろうか…！
■『仮面ライダーカブト』とは？
2006年1月から2007年1月までテレビ朝日系列にて『仮面ライダー生誕35周年記念』として放送した作品。テレビシリーズは、渋谷の隕石落下災害から7年後。人間に擬態する地球外生命体「ワーム」の脅威が人類に迫る。秘密組織ZECTはワームに対抗すべく、クロックアップ＝超高速戦闘を可能とする「マスクドライダーシステム」を開発。そんなある日、ZECTの見習い隊員・加賀美新は、自らを「天の道を往き、総てを司る男」と称する妙な男・天道総司と出会う。
そのころワームが出没し、追い詰められていくZECT隊員たちを見た加賀美はライダーになって戦うことを決意する。しかし、システムは組織の思惑とは関係なく、天道総司を仮面ライダーに選ぶ。多くのライダーが己の信念のために散っていく中、天道は「最強の俺様」を貫き通す。加賀美もまたガタックとして覚醒し、二人は人類の未来を懸けた最終決戦に挑む。全ての決着後、天道は再び「天の道」を歩むべく、パリの街角へと姿を消した。
【動画】完全新作がついに！特報＆コメント動画も到着
解禁となる3人のゲストキャストは、本作『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』の主人公・佐藤祐基が演じる加賀美新／仮面ライダーガタックの息子・加賀美結役に荒木飛羽（あらき・とわ）。主演映画『炎かがよへ』や今期の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』、10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』など話題作への出演が続いている。加賀美結の学友・天道ヒカル役に小寺結花（こでら・ゆいか）。映画『雨ニモマケズ』、映画『ハローマイフレンド』などに出演のほか、モデルとしても活躍している。さらに、テレビシリーズで加藤和樹が演じる風間大介／仮面ライダードレイクと行動を共にし、メイクアシスタントをしていた記憶喪失の少女・ゴンが大人になって登場する。ゴン役にはドラマ、映画をはじめ多数の作品に出演し、『仮面ライダードライブ』（2014）では敵幹部のロイミュード・メディック役を演じた馬場ふみか（ばば・ふみか）が約10年ぶりに「仮面ライダー」作品に出演する。
■INTRODUCTION
最強の仮面ライダー、ふたたび！あの男たちが、20年の時を経て帰ってくる。そして伝説は未来へ…！
人間に擬態して地球侵略を進める宇宙生命体ワームに対抗するため、秘密組織ZECTが開発した「マスクドライダーシステム」。ワームとZECT、そしてマスクドライダー（仮面ライダー）たちのし烈を極めた戦いは、人類の勝利に終わった、はずだったが…!?
多彩なキャラクターと、オリジナリティあふれるストーリーの魅力で、現在も根強い人気を誇る『仮面ライダーカブト』。
20周年のアニバーサリーに、待望の完全新作が登場！人類とワームが共存する世界で、再始動したZECTの目的は？出現する、新たなマスクドライダーたち。果たして「天を継ぐもの」は誰なのだろうか…！
■『仮面ライダーカブト』とは？
2006年1月から2007年1月までテレビ朝日系列にて『仮面ライダー生誕35周年記念』として放送した作品。テレビシリーズは、渋谷の隕石落下災害から7年後。人間に擬態する地球外生命体「ワーム」の脅威が人類に迫る。秘密組織ZECTはワームに対抗すべく、クロックアップ＝超高速戦闘を可能とする「マスクドライダーシステム」を開発。そんなある日、ZECTの見習い隊員・加賀美新は、自らを「天の道を往き、総てを司る男」と称する妙な男・天道総司と出会う。
そのころワームが出没し、追い詰められていくZECT隊員たちを見た加賀美はライダーになって戦うことを決意する。しかし、システムは組織の思惑とは関係なく、天道総司を仮面ライダーに選ぶ。多くのライダーが己の信念のために散っていく中、天道は「最強の俺様」を貫き通す。加賀美もまたガタックとして覚醒し、二人は人類の未来を懸けた最終決戦に挑む。全ての決着後、天道は再び「天の道」を歩むべく、パリの街角へと姿を消した。