『仮面ライダーカブト20th』加賀美新に息子がいた 加賀美結役に荒木飛羽 学友・天道ヒカル役に小寺結花
Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』が、11月6日から新宿バルト9ほかで期間限定上映され、2027年2月10日にBlu-ray＆DVD（CSMアトラスゼクターが付属する「CSMアトラスゼクター同梱版」と「同梱完全版」）発売される。3人のゲストキャストが解禁となった。
【動画】完全新作がついに！特報＆コメント動画も到着
解禁となる3人のゲストキャストは、本作『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』の主人公・佐藤祐基が演じる加賀美新／仮面ライダーガタックの息子・加賀美結役に荒木飛羽（あらき・とわ）。主演映画『炎かがよへ』や今期の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』、10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』など話題作への出演が続いている。加賀美結の学友・天道ヒカル役に小寺結花（こでら・ゆいか）。映画『雨ニモマケズ』、映画『ハローマイフレンド』などに出演のほか、モデルとしても活躍している。さらに、テレビシリーズで加藤和樹が演じる風間大介／仮面ライダードレイクと行動を共にし、メイクアシスタントをしていた記憶喪失の少女・ゴンが大人になって登場する。ゴン役にはドラマ、映画をはじめ多数の作品に出演し、『仮面ライダードライブ』（2014）では敵幹部のロイミュード・メディック役を演じた馬場ふみか（ばば・ふみか）が約10年ぶりに「仮面ライダー」作品に出演する。
■コメント
【荒木飛羽】子どもの頃から仮面ライダーが大好きでずっと観ていたので、最初にお話をいただいた時はすごく驚きました。7歳でスカウトされて事務所に入った当時から、「いつかライダー役をやりたい」とずっと憧れ続けていたので、まさか自分が演じさせていただけるなんて、まるで夢のような出来事でした。特に大好きな作品だった『仮面ライダーカブト』の撮影に入る前には実家に帰り、当時集めていた仮面ライダーグッズを引っ張り出してみました。 懐かしいカブトのおもちゃを眺めながら、「自分もこの作品に出演できるんだ」と、現場に入るまで毎日ワクワクしながら過ごしていたのを覚えています。カブトと一緒に、この20周年の節目を迎えられることを心からうれしく思います。
【小寺結花】仮面ライダーシリーズは事務所の先輩方が出演されていて私の憧れでした。そして『仮面ライダーカブト』は、私が生まれた年に放送されていて父と姉が大好きだった作品です。そんなご縁のある作品に出演できること、とてもうれしいです！現場では初めて経験すること、わからないことがたくさんありましたがその都度、監督や先輩キャストの皆さんにアドバイスをいただきました。みなさんの作品に対する熱い思いと愛情をとても感じました。
■INTRODUCTION
最強の仮面ライダー、ふたたび！あの男たちが、20年の時を経て帰ってくる。そして伝説は未来へ…！
人間に擬態して地球侵略を進める宇宙生命体ワームに対抗するため、秘密組織ZECTが開発した「マスクドライダーシステム」。ワームとZECT、そしてマスクドライダー（仮面ライダー）たちのし烈を極めた戦いは、人類の勝利に終わった、はずだったが…!?
多彩なキャラクターと、オリジナリティあふれるストーリーの魅力で、現在も根強い人気を誇る『仮面ライダーカブト』。
20周年のアニバーサリーに、待望の完全新作が登場！人類とワームが共存する世界で、再始動したZECTの目的は？出現する、新たなマスクドライダーたち。果たして「天を継ぐもの」は誰なのだろうか…！
■『仮面ライダーカブト』とは？
2006年1月から2007年1月までテレビ朝日系列にて『仮面ライダー生誕35周年記念』として放送した作品。テレビシリーズは、渋谷の隕石落下災害から7年後。人間に擬態する地球外生命体「ワーム」の脅威が人類に迫る。秘密組織ZECTはワームに対抗すべく、クロックアップ＝超高速戦闘を可能とする「マスクドライダーシステム」を開発。そんなある日、ZECTの見習い隊員・加賀美新は、自らを「天の道を往き、総てを司る男」と称する妙な男・天道総司と出会う。
そのころワームが出没し、追い詰められていくZECT隊員たちを見た加賀美はライダーになって戦うことを決意する。しかし、システムは組織の思惑とは関係なく、天道総司を仮面ライダーに選ぶ。多くのライダーが己の信念のために散っていく中、天道は「最強の俺様」を貫き通す。加賀美もまたガタックとして覚醒し、二人は人類の未来を懸けた最終決戦に挑む。全ての決着後、天道は再び「天の道」を歩むべく、パリの街角へと姿を消した。
【動画】完全新作がついに！特報＆コメント動画も到着
解禁となる3人のゲストキャストは、本作『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』の主人公・佐藤祐基が演じる加賀美新／仮面ライダーガタックの息子・加賀美結役に荒木飛羽（あらき・とわ）。主演映画『炎かがよへ』や今期の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』、10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』など話題作への出演が続いている。加賀美結の学友・天道ヒカル役に小寺結花（こでら・ゆいか）。映画『雨ニモマケズ』、映画『ハローマイフレンド』などに出演のほか、モデルとしても活躍している。さらに、テレビシリーズで加藤和樹が演じる風間大介／仮面ライダードレイクと行動を共にし、メイクアシスタントをしていた記憶喪失の少女・ゴンが大人になって登場する。ゴン役にはドラマ、映画をはじめ多数の作品に出演し、『仮面ライダードライブ』（2014）では敵幹部のロイミュード・メディック役を演じた馬場ふみか（ばば・ふみか）が約10年ぶりに「仮面ライダー」作品に出演する。
【荒木飛羽】子どもの頃から仮面ライダーが大好きでずっと観ていたので、最初にお話をいただいた時はすごく驚きました。7歳でスカウトされて事務所に入った当時から、「いつかライダー役をやりたい」とずっと憧れ続けていたので、まさか自分が演じさせていただけるなんて、まるで夢のような出来事でした。特に大好きな作品だった『仮面ライダーカブト』の撮影に入る前には実家に帰り、当時集めていた仮面ライダーグッズを引っ張り出してみました。 懐かしいカブトのおもちゃを眺めながら、「自分もこの作品に出演できるんだ」と、現場に入るまで毎日ワクワクしながら過ごしていたのを覚えています。カブトと一緒に、この20周年の節目を迎えられることを心からうれしく思います。
【小寺結花】仮面ライダーシリーズは事務所の先輩方が出演されていて私の憧れでした。そして『仮面ライダーカブト』は、私が生まれた年に放送されていて父と姉が大好きだった作品です。そんなご縁のある作品に出演できること、とてもうれしいです！現場では初めて経験すること、わからないことがたくさんありましたがその都度、監督や先輩キャストの皆さんにアドバイスをいただきました。みなさんの作品に対する熱い思いと愛情をとても感じました。
■INTRODUCTION
最強の仮面ライダー、ふたたび！あの男たちが、20年の時を経て帰ってくる。そして伝説は未来へ…！
人間に擬態して地球侵略を進める宇宙生命体ワームに対抗するため、秘密組織ZECTが開発した「マスクドライダーシステム」。ワームとZECT、そしてマスクドライダー（仮面ライダー）たちのし烈を極めた戦いは、人類の勝利に終わった、はずだったが…!?
多彩なキャラクターと、オリジナリティあふれるストーリーの魅力で、現在も根強い人気を誇る『仮面ライダーカブト』。
20周年のアニバーサリーに、待望の完全新作が登場！人類とワームが共存する世界で、再始動したZECTの目的は？出現する、新たなマスクドライダーたち。果たして「天を継ぐもの」は誰なのだろうか…！
■『仮面ライダーカブト』とは？
2006年1月から2007年1月までテレビ朝日系列にて『仮面ライダー生誕35周年記念』として放送した作品。テレビシリーズは、渋谷の隕石落下災害から7年後。人間に擬態する地球外生命体「ワーム」の脅威が人類に迫る。秘密組織ZECTはワームに対抗すべく、クロックアップ＝超高速戦闘を可能とする「マスクドライダーシステム」を開発。そんなある日、ZECTの見習い隊員・加賀美新は、自らを「天の道を往き、総てを司る男」と称する妙な男・天道総司と出会う。
そのころワームが出没し、追い詰められていくZECT隊員たちを見た加賀美はライダーになって戦うことを決意する。しかし、システムは組織の思惑とは関係なく、天道総司を仮面ライダーに選ぶ。多くのライダーが己の信念のために散っていく中、天道は「最強の俺様」を貫き通す。加賀美もまたガタックとして覚醒し、二人は人類の未来を懸けた最終決戦に挑む。全ての決着後、天道は再び「天の道」を歩むべく、パリの街角へと姿を消した。