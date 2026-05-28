LGBTQ＋当事者が大切な人に手紙贈る AAA・與真司郎は青山テルマへ 佐藤かよ＆下山田志帆も NHK名古屋で特集番組あす放送【出演者一覧】
NHK名古屋放送局はあす29日、特集番組「東海ドまんなか！『“あなたでいてくれてありがとう”LGBTQ＋』」（後7：30〜 ※愛知・岐阜・三重・静岡）を放送する。
【番組カット】スタジオで語り合う佐藤かよ＆下山田志帆ら
同局では、6月の世界プライドマンスに向けて、5月11日から29日まで、『多様な性のあり方』を中心に、一人ひとりの多様性の大切さを考える企画や特集番組を放送してきた。4年目となるこの番組キャンペーン、テーマは“あなたでいてくれて ありがとうThanks for being you！”。ことしはLGBTQ＋当事者が大切な人に手紙を贈るドキュメンタリーを制作するなど、さまざまな人が紡ぐことばから多様な生き方に思いを寄せ、誰もが自分らしく暮らせる社会を考える。
「東海ドまんなか！『“あなたでいてくれてありがとう”LGBTQ＋』」はLGBTQ＋当事者が大切な人に「あなたでいてくれてありがとう」の手紙をつづり、思いを伝える。AAA・與真司郎は、10年来の親友である青山テルマへ「心の支えになってくれてありがとう」を、名古屋出身のモデル・佐藤かよは兄へ「聞かないでいてくれてありがとう」を、元サッカー選手・下山田志帆はラグビー選手・村上愛梨へ「一緒に闘ってくれてありがとう」を伝える。
スタジオにはYOU、高橋アラン、佐藤かよ、下山田志帆を招き、誰もが自分らしく生きていくためにできることを語り合う。
なお、30日午前10時5分から愛知・岐阜・三重・静岡で再放送。NHK Eテレで6月7日午前0時40分から全国放送する。
■出演者
【司会】原大策
【スタジオゲスト】YOU（タレント）、高橋アラン（モデル／インフルエンサー）
【スタジオゲスト／VTR出演】佐藤かよ（モデル／タレント）、下山田志帆（元サッカー選手）
【VTR出演】AAA 與真司郎（アーティスト）、青山テルマ（アーティスト）、村上愛梨（ラグビー選手）
【番組カット】スタジオで語り合う佐藤かよ＆下山田志帆ら
同局では、6月の世界プライドマンスに向けて、5月11日から29日まで、『多様な性のあり方』を中心に、一人ひとりの多様性の大切さを考える企画や特集番組を放送してきた。4年目となるこの番組キャンペーン、テーマは“あなたでいてくれて ありがとうThanks for being you！”。ことしはLGBTQ＋当事者が大切な人に手紙を贈るドキュメンタリーを制作するなど、さまざまな人が紡ぐことばから多様な生き方に思いを寄せ、誰もが自分らしく暮らせる社会を考える。
スタジオにはYOU、高橋アラン、佐藤かよ、下山田志帆を招き、誰もが自分らしく生きていくためにできることを語り合う。
なお、30日午前10時5分から愛知・岐阜・三重・静岡で再放送。NHK Eテレで6月7日午前0時40分から全国放送する。
■出演者
【司会】原大策
【スタジオゲスト】YOU（タレント）、高橋アラン（モデル／インフルエンサー）
【スタジオゲスト／VTR出演】佐藤かよ（モデル／タレント）、下山田志帆（元サッカー選手）
【VTR出演】AAA 與真司郎（アーティスト）、青山テルマ（アーティスト）、村上愛梨（ラグビー選手）