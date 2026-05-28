太りにくく美しい理想的な体とは！？

魅せる腹筋を手に入れるために筋肉と体脂肪の関係を知る！

メリハリのあるボディであるかどうかは、筋肉と脂肪の量によって決まり、私たちの体型は次の4つのタイプに分けられます。

①脂肪が多く、筋肉が少ない

②脂肪が多く、筋肉も多い

③脂肪が少なく、筋肉も少ない

④脂肪が少なく、筋肉が多い

腹筋を例にして図で説明しましょう。ます①の脂肪が多く筋肉が少ないタイプは、食事の量が多く運動不足。いわゆるメタボ体形で、生活習慣病のリスクも高くなります。②の脂肪も筋肉も多いタイプは、以前はスポーツをしていたけれどやめてしまった、またはスポーツをしているけれど食べる量も多い場合です。

筋肉はあっても脂肪に覆われているのでメリハリは感じられず、筋肉が衰えれは①になります。③のように脂肪も筋肉も少ないと、一見スリムでスタイルが良く見えますが、このタイプは代謝が低いので、実は太りやすく筋トレをせずに年齢を重ねると①になってしまうことも。

④の脂肪が少なく筋肉が多いタイプが、本書の目指すメリハリのあるボディ。太りにくく美しい理想的な体です。

【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二