満島真之介、自身の“闇”昔はあった「僕はこういう姿だけではありません」 亡き大先輩たちの言葉で前向きに
過去には壁にぶつかることもあったが…「人生で一番いまがピークで調子がいい」
俳優の満島真之介が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の囲み取材に出席。いつも明るい満島が、自身の“闇”について語った。
【写真】おしゃれな衣装！なのに赤裸々にトークを展開した指原莉乃、満島真之介ら
本番組で、指原莉乃、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリとともにスタジオMCを務める満島。いつもポジティブで明るい姿が印象的だが、「自身の闇を感じるときはあるのか」と聞かれ、「最近はありません」と笑顔で答えつつも、「昔はありましたけど」と告白。
最近は「すこぶる調子がいいです。人生で一番いまがピークで調子がいいんで」とした上で、「そこまではいろんなことがありましたけれども、闇があるから、暗い時期があったり、いろんなことにぶち当たったりしてたからこそ役者ができております。僕はこういう姿だけではありません」と胸を張った満島。河野とケムリが「かっけえ…」と声を漏らす横で表情も決めて見せ、その顔に指原とケムリがツッコむ一幕も。
さらに「作品を観てください」と呼びかけた満島。続けて「この元気とか、皆さんに笑顔を届けたいとか、エネルギーを届けたいっていうのは、やっぱり自分がすごいきつい時期に声をかけてくれた先輩だったり、『君はそのままでいいんだ』『いろんなことを周りから言われるかもしれないけど、まっすぐ進めよ。それが1番お前のすてきなところだからな』って言ってくれた今は亡き大先輩の監督たちとか役者さんたちがいたからこそ、今の僕があるんですよ」と力を込めた。
そして「なので僕は、今ちょっときつい状態の子たちだったり、悩んでる人たちに『大丈夫だよ』『そのまま進め』『見てるから俺。大丈夫』っていう、先輩たちからもらった言葉を今伝えてるっていう感じでございます」と話し、「国民のエナジードリンク！満島真之介です！」と笑顔を輝かせた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”をのぞき見る。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。
俳優の満島真之介が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の囲み取材に出席。いつも明るい満島が、自身の“闇”について語った。
【写真】おしゃれな衣装！なのに赤裸々にトークを展開した指原莉乃、満島真之介ら
本番組で、指原莉乃、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリとともにスタジオMCを務める満島。いつもポジティブで明るい姿が印象的だが、「自身の闇を感じるときはあるのか」と聞かれ、「最近はありません」と笑顔で答えつつも、「昔はありましたけど」と告白。
さらに「作品を観てください」と呼びかけた満島。続けて「この元気とか、皆さんに笑顔を届けたいとか、エネルギーを届けたいっていうのは、やっぱり自分がすごいきつい時期に声をかけてくれた先輩だったり、『君はそのままでいいんだ』『いろんなことを周りから言われるかもしれないけど、まっすぐ進めよ。それが1番お前のすてきなところだからな』って言ってくれた今は亡き大先輩の監督たちとか役者さんたちがいたからこそ、今の僕があるんですよ」と力を込めた。
そして「なので僕は、今ちょっときつい状態の子たちだったり、悩んでる人たちに『大丈夫だよ』『そのまま進め』『見てるから俺。大丈夫』っていう、先輩たちからもらった言葉を今伝えてるっていう感じでございます」と話し、「国民のエナジードリンク！満島真之介です！」と笑顔を輝かせた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”をのぞき見る。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。