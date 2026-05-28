“奇跡の純度”森脇梨々夏、『週刊SPA!』でグラビア披露 「NOBROCK TV」で話題の逸材
テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画で、リアクションがピュアすぎると話題を呼ぶ森脇梨々夏が、『週刊SPA!』6月2・9日合併号（発売中）の表紙を飾る。アイドルグループ「DRAW◇ME」（◇＝ハート）としても活動をスタートさせた森脇が、その透明感あふれる魅力を収めたグラビアが掲載される。
【別カット】麦わら帽子にノースリワンピ 海辺デートコーデがかわいい森脇梨々夏
今号のテーマは「奇跡の純度」。表紙と巻頭企画「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場した森脇は、海辺の街を舞台にしたシチュエーションで撮影に臨んだ。誌面では、のんびりとした共同生活を思わせる世界観の中で、自然体の表情や柔らかな空気感を披露。親しみやすさと瑞々しさが同居するビジュアルに仕上がっている。
森脇は2002年生まれ、兵庫県出身。2023年には「ミスマガジン2023」ベスト16に選出され、その後『佐久間宣行のNOBROCK TV』の企画出演をきっかけに存在感を高めてきた。飾らないキャラクターと素直なリアクションで支持を集め、近年はタレント活動の幅を広げている。
同号には、天木じゅんが登場する「グラビアン魂」のほか、「美女地図〜私が主人公〜」にミスSPA!2025グランプリの三木優彩、「美女検索」にはzankaのMiinaが登場。多彩な企画が誌面を彩る。
【別カット】麦わら帽子にノースリワンピ 海辺デートコーデがかわいい森脇梨々夏
今号のテーマは「奇跡の純度」。表紙と巻頭企画「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場した森脇は、海辺の街を舞台にしたシチュエーションで撮影に臨んだ。誌面では、のんびりとした共同生活を思わせる世界観の中で、自然体の表情や柔らかな空気感を披露。親しみやすさと瑞々しさが同居するビジュアルに仕上がっている。
同号には、天木じゅんが登場する「グラビアン魂」のほか、「美女地図〜私が主人公〜」にミスSPA!2025グランプリの三木優彩、「美女検索」にはzankaのMiinaが登場。多彩な企画が誌面を彩る。