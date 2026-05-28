『VIVANT』“別班再集結”か？ 新情報にネット歓喜
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日公開されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。意味深なビジュアルの数々に、ファンの間では登場人物の“正体”を巡る考察が加熱している。
【写真あり】黒須か？ 人気キャストの新イラストを公開！
同企画は4月29日にスタート。これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのイラストが次々と公開されてきた。さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」を思わせるキャラクターも登場し、SNSでは「このシルエットはあの人物では」「別班メンバー再登場か」など、さまざまな憶測が飛び交っている。
公開29日目には、別班工作員・黒須駿（松坂桃李）と思しきキャラクターのイラストが公開された。黒須は主人公・乃木憂助（堺）の後輩であり、相棒的存在として描かれた人物。高い戦闘力と諜報スキルを持ち、任務への忠誠心も強い。一方で、冷静沈着な別班メンバーの中では感情をストレートに表現する人間味あふれるキャラクターとして人気を集めた。
第1シーズン終盤では、乃木が父親に会うため仲間を銃撃し、テロ組織「テント」へ潜入。黒須自身も被弾しながら乃木への憎悪をあらわにした。しかし、乃木が仲間を裏切ったわけではなく、任務遂行のための行動だったことが判明。黒須は乃木に対し「俺にだけは……言ってほしかった」と涙ながらに訴えた。この場面は大きな反響を呼び、最終話屈指の名シーンとして語られており、今回の新情報にも喜びの声があがっている。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。社会現象級のヒット作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。
【写真あり】黒須か？ 人気キャストの新イラストを公開！
同企画は4月29日にスタート。これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのイラストが次々と公開されてきた。さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」を思わせるキャラクターも登場し、SNSでは「このシルエットはあの人物では」「別班メンバー再登場か」など、さまざまな憶測が飛び交っている。
第1シーズン終盤では、乃木が父親に会うため仲間を銃撃し、テロ組織「テント」へ潜入。黒須自身も被弾しながら乃木への憎悪をあらわにした。しかし、乃木が仲間を裏切ったわけではなく、任務遂行のための行動だったことが判明。黒須は乃木に対し「俺にだけは……言ってほしかった」と涙ながらに訴えた。この場面は大きな反響を呼び、最終話屈指の名シーンとして語られており、今回の新情報にも喜びの声があがっている。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。社会現象級のヒット作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。