東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値185.47 高値185.79 安値185.20
186.36 ハイブレイク
186.08 抵抗2
185.77 抵抗1
185.49 ピボット
185.18 支持1
184.90 支持2
184.59 ローブレイク
ポンド円
終値214.17 高値214.48 安値214.01
214.90 ハイブレイク
214.69 抵抗2
214.43 抵抗1
214.22 ピボット
213.96 支持1
213.75 支持2
213.49 ローブレイク
スイス円
終値202.67 高値203.16 安値202.56
203.63 ハイブレイク
203.40 抵抗2
203.03 抵抗1
202.80 ピボット
202.43 支持1
202.20 支持2
201.83 ローブレイク
豪ドル円
終値113.92 高値114.35 安値113.59
115.08 ハイブレイク
114.71 抵抗2
114.32 抵抗1
113.95 ピボット
113.56 支持1
113.19 支持2
112.80 ローブレイク
NZドル円
終値94.11 高値94.22 安値92.96
95.83 ハイブレイク
95.02 抵抗2
94.57 抵抗1
93.76 ピボット
93.31 支持1
92.50 支持2
92.05 ローブレイク
カナダドル円
終値115.27 高値115.40 安値115.15
115.65 ハイブレイク
115.52 抵抗2
115.40 抵抗1
115.27 ピボット
115.15 支持1
115.02 支持2
114.90 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値185.47 高値185.79 安値185.20
186.36 ハイブレイク
186.08 抵抗2
185.77 抵抗1
185.49 ピボット
185.18 支持1
184.90 支持2
184.59 ローブレイク
ポンド円
終値214.17 高値214.48 安値214.01
214.90 ハイブレイク
214.69 抵抗2
214.43 抵抗1
214.22 ピボット
213.96 支持1
213.75 支持2
213.49 ローブレイク
スイス円
終値202.67 高値203.16 安値202.56
203.63 ハイブレイク
203.40 抵抗2
203.03 抵抗1
202.80 ピボット
202.43 支持1
202.20 支持2
201.83 ローブレイク
豪ドル円
終値113.92 高値114.35 安値113.59
115.08 ハイブレイク
114.71 抵抗2
114.32 抵抗1
113.95 ピボット
113.56 支持1
113.19 支持2
112.80 ローブレイク
NZドル円
終値94.11 高値94.22 安値92.96
95.83 ハイブレイク
95.02 抵抗2
94.57 抵抗1
93.76 ピボット
93.31 支持1
92.50 支持2
92.05 ローブレイク
カナダドル円
終値115.27 高値115.40 安値115.15
115.65 ハイブレイク
115.52 抵抗2
115.40 抵抗1
115.27 ピボット
115.15 支持1
115.02 支持2
114.90 ローブレイク