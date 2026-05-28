東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7141 高値0.7180 安値0.7124
0.7229 ハイブレイク
0.7204 抵抗2
0.7173 抵抗1
0.7148 ピボット
0.7117 支持1
0.7092 支持2
0.7061 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5901 高値0.5912 安値0.5836
0.6006 ハイブレイク
0.5959 抵抗2
0.5930 抵抗1
0.5883 ピボット
0.5854 支持1
0.5807 支持2
0.5778 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3840 高値1.3852 安値1.3804
1.3908 ハイブレイク
1.3880 抵抗2
1.3860 抵抗1
1.3832 ピボット
1.3812 支持1
1.3784 支持2
1.3764 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7141 高値0.7180 安値0.7124
0.7229 ハイブレイク
0.7204 抵抗2
0.7173 抵抗1
0.7148 ピボット
0.7117 支持1
0.7092 支持2
0.7061 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5901 高値0.5912 安値0.5836
0.6006 ハイブレイク
0.5959 抵抗2
0.5930 抵抗1
0.5883 ピボット
0.5854 支持1
0.5807 支持2
0.5778 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3840 高値1.3852 安値1.3804
1.3908 ハイブレイク
1.3880 抵抗2
1.3860 抵抗1
1.3832 ピボット
1.3812 支持1
1.3784 支持2
1.3764 ローブレイク