東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7141　高値0.7180　安値0.7124

0.7229　ハイブレイク
0.7204　抵抗2
0.7173　抵抗1
0.7148　ピボット
0.7117　支持1
0.7092　支持2
0.7061　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5901　高値0.5912　安値0.5836

0.6006　ハイブレイク
0.5959　抵抗2
0.5930　抵抗1
0.5883　ピボット
0.5854　支持1
0.5807　支持2
0.5778　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3840　高値1.3852　安値1.3804

1.3908　ハイブレイク
1.3880　抵抗2
1.3860　抵抗1
1.3832　ピボット
1.3812　支持1
1.3784　支持2
1.3764　ローブレイク