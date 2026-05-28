王林、ホテルで心霊体験 “除霊”の方法に共演者「すげえな…」
タレントの王林（28）が、26日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。ホテルで心霊体験に遭遇し、その“除霊”の方法に共演者が驚いた。
【写真】「たまりません」胸元あらわ＆ミニスカで美脚を披露した王林
番組では「住まいのトラブル解消SP」と題して出演者がトークを展開した。王林は心霊体験について聞かれると「今、東京にもお家を設けたんだけど、それまではホテルだったんです。そのホテルが（幽霊が）よくいる。現れて」と振り返った。
「絶対さんまさんじゃない」という、その幽霊の除霊方法について「ホテル生活で全然お塩とか、何も調味料がなくて。『ほりにし』があったんです」と語った。
『ほりにし』について、ヒロミが「アウトドアで使う最高のスパイスよ？」と声を上げると、王林は「元々持ってたから、もうこれしかないと思って。『ほりにし』まいて」と話した。
明石家さんまが結果を聞くと「消えた。もう出なくなった」と伝えた。共演者は「『ほりにし』すげえな…」と笑い、王林は「塩も入ってるし」と話していた。
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番組では「住まいのトラブル解消SP」と題して出演者がトークを展開した。王林は心霊体験について聞かれると「今、東京にもお家を設けたんだけど、それまではホテルだったんです。そのホテルが（幽霊が）よくいる。現れて」と振り返った。
『ほりにし』について、ヒロミが「アウトドアで使う最高のスパイスよ？」と声を上げると、王林は「元々持ってたから、もうこれしかないと思って。『ほりにし』まいて」と話した。
明石家さんまが結果を聞くと「消えた。もう出なくなった」と伝えた。共演者は「『ほりにし』すげえな…」と笑い、王林は「塩も入ってるし」と話していた。