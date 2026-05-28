Snow Man、“自分のままで行こう”を個性豊かに体現 プーマ新サマービジュアル公開
9人組グループ・Snow Manを起用したプーマの「YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）」キャンペーンの第2弾が、きょう28日よりスタート。あわせて、Snow Manが出演する、新作のサンダル「プーマ フロートフィット サンダル」にフォーカスしたキャンペーンビジュアルが新商品取り扱い店舗で展開される。
【写真】Snow Manが着用した「プーマ フロートフィット サンダル」
「YOUR DIRECTION」キャンペーンは、“自分のままで行こう”というメッセージのもと、Snow Manを通して自分らしく前へ進む姿を描く。新たなキャンペーンビジュアルでは、新作サンダルを取り入れた軽やかな装いの中で、Snow Manのメンバーがそれぞれ異なるスタイルで登場。個性を活かした表現を通して、その歩みを描いている。
夏らしい明るくポップなトーンを感じさせながらも、日常に馴染むタウンユースを意識。カジュアルで飾らないたたずまいの中で、新作サンダルの魅力をさりげなく引き立てている。「プーマ フロートフィット サンダル」は、厚底ソールが特徴で、安定感のある履き心地とスタイルアップを両立した一足。かかとのロゴ入りストラップがデザインのアクセントとなり、アクティブなムードを引き立てる。ブラック、ピンク、ベージュの3色展開で、これからのシーズンのスタイリングに最適だ。
「プーマ フロートフィット サンダル」は、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、ABC-MART実店舗および、ABC-MART公式オンラインストアにて、きょう28日午前9時より順次販売される。
【写真】Snow Manが着用した「プーマ フロートフィット サンダル」
「YOUR DIRECTION」キャンペーンは、“自分のままで行こう”というメッセージのもと、Snow Manを通して自分らしく前へ進む姿を描く。新たなキャンペーンビジュアルでは、新作サンダルを取り入れた軽やかな装いの中で、Snow Manのメンバーがそれぞれ異なるスタイルで登場。個性を活かした表現を通して、その歩みを描いている。
「プーマ フロートフィット サンダル」は、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、ABC-MART実店舗および、ABC-MART公式オンラインストアにて、きょう28日午前9時より順次販売される。