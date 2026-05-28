気象予報士・依田司、鑑識官役でドラマ出演 『未解決の女』に3度目の登場
俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の第7話がきょう28日に放送される。同話には、気象予報士・依田司が鑑識官として出演する。
【写真】“天気に詳しい鑑識官”を演じた依田司
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
依田は、2018年放送のSeason１、2020年放送のSeason２に続き、“天気に詳しい鑑識官・権藤巌”役として出演。3度目の登場を果たす。理沙＆日名子ら6係の面々に、気象状況も踏まえた検死結果を伝える権藤にも注目だ。
さらに第7話には矢島健一、奥貫薫、神尾佑、田牧そらがゲスト出演。また『R-1グランプリ2025』で史上最年少王者となった友田オレがドラマ初出演を果たす。
【第7話（28日放送） あらすじ】
中古住宅の床下から、男性の遺体が見つかった。同物件を購入した人気ゲーム実況者の北浦淳太（友田オレ）と内原充（大朏岳優）によると、元の家主は介護施設に入居中の大学教授。父と同じく演劇を研究していると話す娘と、２日前に売買契約を交わしたばかりだという。ところが捜査が始まるや、教授の娘は海外在住で、仲介した不動産業者の店舗もすでにもぬけの殻。《地面師》にだまされていたことが明らかになったのだ！
と同時に、遺体の身元は所轄の警察官・守谷英治（神尾佑）だと判明する。守谷は10年前、男性をはねて所持品を奪った犯人の追跡中に撃たれて、足を負傷。事件は未解決のまま、総務課に異動したが、なぜか約１年前に突如失踪していたのだ。当時は交番勤務だった「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）の夏目征也（宮世琉弥）も、守谷の妻・美和（奥貫薫）と娘・美里（田牧そら）から相談を受けていたという。
警視庁は、強行犯係と捜査二課の合同捜査本部を設置。鳴海理沙（鈴木京香）＆陸奥日名子（黒島結菜）ら6係も、遺体発見現場に落ちていたジュエリーショップのDMを手がかりに、捜査を進める。すると、守谷が同店を訪れ、外に向かって《謎の言葉》をつぶやいていたことが判明。向かいの喫茶店には、常連客の元捜査一課刑事・江崎邦雄（矢島健一）が来店していたことも分かるが…。
やがて理沙は、教授の娘をかたる人物が暗唱していたという《名作の一節》に着目。地面師詐欺と守谷の死、そして未解決事件が複雑に絡み合う、卑劣な事件の全貌に《意外な視点》から迫る！
【写真】“天気に詳しい鑑識官”を演じた依田司
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
さらに第7話には矢島健一、奥貫薫、神尾佑、田牧そらがゲスト出演。また『R-1グランプリ2025』で史上最年少王者となった友田オレがドラマ初出演を果たす。
【第7話（28日放送） あらすじ】
中古住宅の床下から、男性の遺体が見つかった。同物件を購入した人気ゲーム実況者の北浦淳太（友田オレ）と内原充（大朏岳優）によると、元の家主は介護施設に入居中の大学教授。父と同じく演劇を研究していると話す娘と、２日前に売買契約を交わしたばかりだという。ところが捜査が始まるや、教授の娘は海外在住で、仲介した不動産業者の店舗もすでにもぬけの殻。《地面師》にだまされていたことが明らかになったのだ！
と同時に、遺体の身元は所轄の警察官・守谷英治（神尾佑）だと判明する。守谷は10年前、男性をはねて所持品を奪った犯人の追跡中に撃たれて、足を負傷。事件は未解決のまま、総務課に異動したが、なぜか約１年前に突如失踪していたのだ。当時は交番勤務だった「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）の夏目征也（宮世琉弥）も、守谷の妻・美和（奥貫薫）と娘・美里（田牧そら）から相談を受けていたという。
警視庁は、強行犯係と捜査二課の合同捜査本部を設置。鳴海理沙（鈴木京香）＆陸奥日名子（黒島結菜）ら6係も、遺体発見現場に落ちていたジュエリーショップのDMを手がかりに、捜査を進める。すると、守谷が同店を訪れ、外に向かって《謎の言葉》をつぶやいていたことが判明。向かいの喫茶店には、常連客の元捜査一課刑事・江崎邦雄（矢島健一）が来店していたことも分かるが…。
やがて理沙は、教授の娘をかたる人物が暗唱していたという《名作の一節》に着目。地面師詐欺と守谷の死、そして未解決事件が複雑に絡み合う、卑劣な事件の全貌に《意外な視点》から迫る！