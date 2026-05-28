『情報ライブ ミヤネ屋』次回“代打MC”発表 山口放送・野口緒美アナ、宮根誠司へメッセージ【全文】
読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55）の5月度“月イチ代打MC”として、山口放送の野口緒美アナウンサーが登場することが決まった。あす29日に出演する。
【写真】山口放送・野口緒美アナウンサーの手芸作品
福岡県出身の野口アナは、2024年に山口放送入社。昨春から山口エリアの朝の情報番組『KRYさわやかモーニング』でMCを担当している。安定したニュース読み・進行以外にも、祖母から教わった編み物の特技を生かし、番組キャラクター「さわ吉」の衣装を手作りするなど、マルチな活躍を見せている。さらには、女尻相撲大会や極真空手など、身体を張るロケには特にどん欲に挑戦する一面もある。
そんな野口アナから、念願の『ミヤネ屋』出演を前にコメントが届いた。
■野口緒美（のぐち・つぐみ）アナウンサー（山口放送）コメント
山口で朝の番組を担当して2年目になります。毎朝3時半に出社し、「朝一番の情報をさわやかに！」をコンセプトに、県内の情報をお届けしています。心掛けているのは、家族や友人との話のネタになる番組作りです。ニュースを正確に伝えることはもちろんですが、取材にもたくさん行かせてもらい、山口の美味しい物、新しい場所、イベントなど、どうしたら行きたい！やってみたい！と思ってもらえるか、日々研究中です。朝の番組を担当するにあたって昼過ぎには帰宅する生活を送っていますが、帰ってテレビをつけると自然と「ミヤネ屋」が流れはじめ、私にとって世の中の“今”を知る時間になっています。そんな日常の中にあった番組に出演させていただけること、とても光栄です。宮根さんのどんな話題にも視聴者目線で切り込んでいく姿勢を間近で学べることを楽しみにしながらも、緊張感をもって一つひとつの言葉を大切に、情報をお届けできるよう努めます。どうぞよろしくお願いいたします！
【代打MC企画担当アナウンサー】
井上沙恵アナウンサー／広島テレビ（2025年10月31日）
遠野愛アナウンサー／福岡放送（2025年11月25日）
森田絵美アナウンサー／山梨放送（2025年11月26日）
澤井志帆アナウンサー／静岡第一テレビ（2025年11月27日）
冷川小粹アナウンサー／長崎国際テレビ（2025年11月28日）
松原朋美アナウンサー／中京テレビ（2025年12月19日）
兼子真衣アナウンサー／札幌テレビ（2026年1月30日）
中山紗希アナウンサー／日本海テレビ （2026年2月27日）
平井友莉アナウンサー／熊本県民テレビ（2026年3月27日）
松友杏樹アナウンサー／南海放送（2026年4月24日）
【写真】山口放送・野口緒美アナウンサーの手芸作品
福岡県出身の野口アナは、2024年に山口放送入社。昨春から山口エリアの朝の情報番組『KRYさわやかモーニング』でMCを担当している。安定したニュース読み・進行以外にも、祖母から教わった編み物の特技を生かし、番組キャラクター「さわ吉」の衣装を手作りするなど、マルチな活躍を見せている。さらには、女尻相撲大会や極真空手など、身体を張るロケには特にどん欲に挑戦する一面もある。
■野口緒美（のぐち・つぐみ）アナウンサー（山口放送）コメント
山口で朝の番組を担当して2年目になります。毎朝3時半に出社し、「朝一番の情報をさわやかに！」をコンセプトに、県内の情報をお届けしています。心掛けているのは、家族や友人との話のネタになる番組作りです。ニュースを正確に伝えることはもちろんですが、取材にもたくさん行かせてもらい、山口の美味しい物、新しい場所、イベントなど、どうしたら行きたい！やってみたい！と思ってもらえるか、日々研究中です。朝の番組を担当するにあたって昼過ぎには帰宅する生活を送っていますが、帰ってテレビをつけると自然と「ミヤネ屋」が流れはじめ、私にとって世の中の“今”を知る時間になっています。そんな日常の中にあった番組に出演させていただけること、とても光栄です。宮根さんのどんな話題にも視聴者目線で切り込んでいく姿勢を間近で学べることを楽しみにしながらも、緊張感をもって一つひとつの言葉を大切に、情報をお届けできるよう努めます。どうぞよろしくお願いいたします！
【代打MC企画担当アナウンサー】
井上沙恵アナウンサー／広島テレビ（2025年10月31日）
遠野愛アナウンサー／福岡放送（2025年11月25日）
森田絵美アナウンサー／山梨放送（2025年11月26日）
澤井志帆アナウンサー／静岡第一テレビ（2025年11月27日）
冷川小粹アナウンサー／長崎国際テレビ（2025年11月28日）
松原朋美アナウンサー／中京テレビ（2025年12月19日）
兼子真衣アナウンサー／札幌テレビ（2026年1月30日）
中山紗希アナウンサー／日本海テレビ （2026年2月27日）
平井友莉アナウンサー／熊本県民テレビ（2026年3月27日）
松友杏樹アナウンサー／南海放送（2026年4月24日）