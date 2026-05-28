モナキ・サカイJr.、多忙で始めた“妄想散歩”の良さ熱弁「それが至福の時間」
純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキのサカイJrが、都内で行われたテレビ朝日×TELASA初冠特別番組『モナキ 純度100％！』制作発表記者会見に登場。最近の悩みについての質問で大好きな散歩ができないことを語った。
【写真】足の臭い？モナキの悩み一覧も公開
忙しさのあまり散歩に行くことができず最近では“妄想散歩”を始めたというサカイJr.。その“妄想”とは「町を本当に歩くのではなく、掲載されているホームページとかに書かれているマスタープランを見た後に、一般の方のブログをみてこの町の良さはこうゆうところにあるのだと勉強してからマップアプリでそこを歩くつもりで見る」と説明した。
モナキの公式Xでは「#妄想散歩」をつけて内容を発信している。「空いた時間に妄想で散歩をしながら書くということですか」との司会からの質問に「そうですね、それが至福の時間」と笑顔で答えていた。
テレ朝では6月20日深夜0時から、モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』を放送する。動画配信プラットフォーム・TELASAでは番組と完全連動し、見逃し配信のほか、多くのオリジナルコンテンツも配信する。
番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深堀り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施。素顔を深堀りする。
【写真】足の臭い？モナキの悩み一覧も公開
忙しさのあまり散歩に行くことができず最近では“妄想散歩”を始めたというサカイJr.。その“妄想”とは「町を本当に歩くのではなく、掲載されているホームページとかに書かれているマスタープランを見た後に、一般の方のブログをみてこの町の良さはこうゆうところにあるのだと勉強してからマップアプリでそこを歩くつもりで見る」と説明した。
テレ朝では6月20日深夜0時から、モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』を放送する。動画配信プラットフォーム・TELASAでは番組と完全連動し、見逃し配信のほか、多くのオリジナルコンテンツも配信する。
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