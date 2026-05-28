元男闘呼組らRockon Social Club、新ライブ映像で自身初「週間音楽ランキング」1位 喜びの声【オリコンランキング】
元男闘呼組のメンバーを中心に結成されたロックバンド・Rockon Social Club（ロックオン ソーシャル クラブ）のライブ映像作品『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’-』が、28日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位に初登場。「オリコン週間音楽ランキング」【※】で自身初の1位を獲得した。
【動画】堺正章、MISIAら豪華出演者も！Rockon Social Clubライブシーン
合計売上は0.6万枚（DVD：0.3万枚、BD：0.3万枚）で、「週間DVDランキング」では2位、「週間Blu-ray Discランキング」では5位に初登場した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
本作は、2025年9月5日から行われた全18公演の全国ツアーより、12月24日・25日に横浜BUNTAIで開催されたツアーファイナル公演の模様を収録した作品。
同年リリースのRockon Social Club初のコラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』を引っ提げたツアーとなっており、アルバムでコラボした堺正章、デーモン閣下、野村義男、綾小路 翔、段田安則、大友康平、MISIAら“SHOW MAN”たちを迎えたツアーファイナル2日間の模様が収められている。
■メンバー・成田昭次、コメント
Rockon Social Club初のオリコン週間音楽ランキング1位獲得！ありがとうございます！感謝！
堺正章さん、MISIAさんをはじめとする豪華なレジェンドの皆さんと共演したツアーファイナル。この夢のようなLIVEを、皆さんと共有できてとてもうれしいです。
9月より『Rockon Social Club Tour 2026 The Warriors』も開催しますので、ぜひ会いに来て下さい！
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞
合計売上は0.6万枚（DVD：0.3万枚、BD：0.3万枚）で、「週間DVDランキング」では2位、「週間Blu-ray Discランキング」では5位に初登場した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
本作は、2025年9月5日から行われた全18公演の全国ツアーより、12月24日・25日に横浜BUNTAIで開催されたツアーファイナル公演の模様を収録した作品。
同年リリースのRockon Social Club初のコラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』を引っ提げたツアーとなっており、アルバムでコラボした堺正章、デーモン閣下、野村義男、綾小路 翔、段田安則、大友康平、MISIAら“SHOW MAN”たちを迎えたツアーファイナル2日間の模様が収められている。
■メンバー・成田昭次、コメント
Rockon Social Club初のオリコン週間音楽ランキング1位獲得！ありがとうございます！感謝！
堺正章さん、MISIAさんをはじめとする豪華なレジェンドの皆さんと共演したツアーファイナル。この夢のようなLIVEを、皆さんと共有できてとてもうれしいです。
9月より『Rockon Social Club Tour 2026 The Warriors』も開催しますので、ぜひ会いに来て下さい！
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞