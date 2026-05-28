Snow Man「SAVE YOUR HEART」、「ストリーミング急上昇」1位 back number楽曲がTOP10内に2作【オリコンランキング】
Snow Manの「SAVE YOUR HEART」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、上昇率206.8%で1位を獲得した。
【動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」MV
メンバー・宮舘涼太主演のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系で放送中）の主題歌で、4月29日に同曲を収録したCDシングルがリリース。5月23日からは各種音楽配信サイトでの配信が開始され、YouTubeの「テレ朝ドラマ 公式ch」では、ドラマ本編映像に同曲をのせた特別PR映像も公開された。
TOP10には、初のスタジアムツアー「back number “Grateful Yesterdays Tour 2026”」を開催中のback numberの楽曲が2作ランクイン。7位に、モスバーガー「食べるHAPPY」篇のCMソングとして起用された「ある未来より愛を込めて」、10位に「君の恋人になったら」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞
【動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」MV
メンバー・宮舘涼太主演のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系で放送中）の主題歌で、4月29日に同曲を収録したCDシングルがリリース。5月23日からは各種音楽配信サイトでの配信が開始され、YouTubeの「テレ朝ドラマ 公式ch」では、ドラマ本編映像に同曲をのせた特別PR映像も公開された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞