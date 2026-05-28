岡田准一＆山田杏奈、4年目の“最強コンビ”でCDデビュー目指す 朝マック新テレビCMに出演
俳優の岡田准一と山田杏奈が、6月1日放映開始のマクドナルドの朝マックCMシリーズ『朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー』篇に出演する。これに先駆け、インタビューが公開された。
【動画】おいしそう〜！朝マックを頬張る岡田准一＆山田杏奈
新CMでは、同店で午前10時30分まで販売されている「朝マック」の魅力を発信。今年第2弾となる。舞台は朝の駐車場。朝いちばんで外回りの仕事に出かける準備をしながらも、気合いが足りず頭がしっかりと回っていない自分に嘆く岡田が、山田の提案でマクドナルドのドライブスルーに立ち寄り、「朝マック」を食べて元気を取り戻すストーリーと描いている。
■シリーズ4年目で“相性抜群”の岡田＆山田コンビ
「朝マック」をアピールする同シリーズは、4年目となる。山田は、緊張が解けてきたことで「グリドルとコーヒーのように、いい関係になれてきた」と相性が抜群であると分析。一方の岡田も、年齢差があることから遠慮がちだった山田との距離が縮まってきたことを実感していると話すなど、“朝の顔”のイメージが定着したコンビは、和気あいあいとした空気の中で撮影をスタートした。
車両に乗り込む冒頭のシーンでは、朝の気だるさを表現する撮影に臨んだ岡田。「カット」の合図でカメラが止まった瞬間に元気満点の“素”に戻り、再びカメラが回り始めるとトーンを下げた表情とセリフで役に入り切り完璧な演技を披露。まるでスイッチが入るかのようにオンとオフを切り替える見事な変身ぶりで、周囲のスタッフを驚かせていたという。
駐車場での食事シーンでは、運転席に座った状態の岡田が商品のボリュームに圧倒されながらも、「じゃあ、大きな口で食べるよ！」と“予告”し、カメラが回ると同時に勢いよくバクリ。あまりにも豪快な動作に「すごい！」と声を漏らすスタッフが続出する中、岡田は芝居を超越した“食べアクション”を連発し、スムーズにOKテイクを獲得していった。
山田は、待望の“食べカット”撮影を迎えるとワクワクとした期待の表情に。前作のテレビCMでも満面の笑顔でハンバーガーにかじりつき、元気いっぱいの食べっぷりを監督に称賛された。今回の撮影でも大好物を頬張って歓びが滲み出るような“ほぼ素”と思える絶妙な演技を披露した。
■インタビュー
――1月放送の前作に続き、朝マックCM「朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー」篇で共演した感想を教えてください。
岡田：ありがたいですね。（山田は）また…“透明感”増しましたね。（肌の）奥が透けてる。あれ？ ちょっと奥が透けてるんじゃない？（笑）
山田：いなくなっちゃうかもしれない（笑）。（自分と岡田は）グリドルとコーヒーのように“いい関係”になれてきたかもしれないです。
岡田：だんだんね…山田さんが僕に慣れてくれている感じがある。やっと、ですけど（笑）。最初は年も上だから、ちょっと遠慮されている感じがあったんですけど。
山田：岡田さんの隣にいることに、ちょっとずつ慣れてきました（笑）
岡田：“最強のコンビ”になっていくために頑張ってます。デュエットでCDデビューを目指して頑張りたいと思ってます（笑）。どっちとります？ “ソーセージエッグ”か“グリドル”。“グリドル山田”になりますけど（笑）…“グリドル山田”で良ければ。
山田：悩みますね〜…。“グリドル山田”に！
岡田：まあ、“グリドル岡田”もそんなに変わんないと思うけど（笑）。“マフィン岡田”…“岡田マフィン”ですね。“山田マフィン”でも。次回までに考えておきましょう…でも、“山田マフィン”の方が面白そうなので、“岡田グリドル”＆“山田マフィン”でいきたいと思います（笑）
――CMではコーヒーとグリドルを想像して笑顔がこぼれる岡田さんの姿が描かれていますが、想像したときに思わず笑顔になってしまうもの（こと）があれば教えてください。
山田：私は実家で犬を飼っていて、思い出すとニヤけますね。母から写真を送ってもらったりすると。
岡田：知り合いのスタッフがいてくれると思わずニヤけちゃう。今日も知り合いのいいスタッフが揃ってるんですよ。『いい仕事してるな〜』って（笑）。30年くらいやっていると動きとか雰囲気でわかるので。『いい仕事してるな〜』って、すごいうれしいですね。ニヤけちゃうし、なんか安心感がありますよね。
山田：ちょっと楽しいですね、それだけで。
――朝マックの「プレミアムローストコーヒー」と甘い「マックグリドル ソーセージエッグ」の組み合わせのように、「朝からしあわせ」と思えることを教えてください。
岡田：身体が何も痛くない（笑）。起きたとき。もうね、45歳を超えた格闘技とか武術をやっている人で身体が痛くない人はいないんですよ、たぶん。同年代から上はわかってくれると思うんですけど…どこも痛くないってあんまりないんです。起きて「どこも痛くない」と思ったらうれしくて、もう朝マック行っちゃう。ルンルンで行っちゃう（笑）
山田：おニューの服をおろす日とか、新しい靴を履いて出かける日とかは、けっこうルンルンで。前日から決めます、そういう時は。『これを明日着てやる』って…朝マックに行きます（笑）
岡田：いいね！ 朝マック行こうよ、元気な日はね（笑）
――新CMをご覧になる視聴者の皆さまにメッセージをお願いします。
岡田：朝マックCMシリーズ『朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー』篇の新CMがスタートいたします。
山田：頭が回らない朝には、コーヒーと甘いグリドルで。
岡田：「しあわせ〜」な朝マックタイム！
山田：おはよう。朝マック。
岡田：朝からしあわせ。引き続き朝のマクドナルドで、お楽しみください。
【動画】おいしそう〜！朝マックを頬張る岡田准一＆山田杏奈
新CMでは、同店で午前10時30分まで販売されている「朝マック」の魅力を発信。今年第2弾となる。舞台は朝の駐車場。朝いちばんで外回りの仕事に出かける準備をしながらも、気合いが足りず頭がしっかりと回っていない自分に嘆く岡田が、山田の提案でマクドナルドのドライブスルーに立ち寄り、「朝マック」を食べて元気を取り戻すストーリーと描いている。
「朝マック」をアピールする同シリーズは、4年目となる。山田は、緊張が解けてきたことで「グリドルとコーヒーのように、いい関係になれてきた」と相性が抜群であると分析。一方の岡田も、年齢差があることから遠慮がちだった山田との距離が縮まってきたことを実感していると話すなど、“朝の顔”のイメージが定着したコンビは、和気あいあいとした空気の中で撮影をスタートした。
車両に乗り込む冒頭のシーンでは、朝の気だるさを表現する撮影に臨んだ岡田。「カット」の合図でカメラが止まった瞬間に元気満点の“素”に戻り、再びカメラが回り始めるとトーンを下げた表情とセリフで役に入り切り完璧な演技を披露。まるでスイッチが入るかのようにオンとオフを切り替える見事な変身ぶりで、周囲のスタッフを驚かせていたという。
駐車場での食事シーンでは、運転席に座った状態の岡田が商品のボリュームに圧倒されながらも、「じゃあ、大きな口で食べるよ！」と“予告”し、カメラが回ると同時に勢いよくバクリ。あまりにも豪快な動作に「すごい！」と声を漏らすスタッフが続出する中、岡田は芝居を超越した“食べアクション”を連発し、スムーズにOKテイクを獲得していった。
山田は、待望の“食べカット”撮影を迎えるとワクワクとした期待の表情に。前作のテレビCMでも満面の笑顔でハンバーガーにかじりつき、元気いっぱいの食べっぷりを監督に称賛された。今回の撮影でも大好物を頬張って歓びが滲み出るような“ほぼ素”と思える絶妙な演技を披露した。
■インタビュー
――1月放送の前作に続き、朝マックCM「朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー」篇で共演した感想を教えてください。
岡田：ありがたいですね。（山田は）また…“透明感”増しましたね。（肌の）奥が透けてる。あれ？ ちょっと奥が透けてるんじゃない？（笑）
山田：いなくなっちゃうかもしれない（笑）。（自分と岡田は）グリドルとコーヒーのように“いい関係”になれてきたかもしれないです。
岡田：だんだんね…山田さんが僕に慣れてくれている感じがある。やっと、ですけど（笑）。最初は年も上だから、ちょっと遠慮されている感じがあったんですけど。
山田：岡田さんの隣にいることに、ちょっとずつ慣れてきました（笑）
岡田：“最強のコンビ”になっていくために頑張ってます。デュエットでCDデビューを目指して頑張りたいと思ってます（笑）。どっちとります？ “ソーセージエッグ”か“グリドル”。“グリドル山田”になりますけど（笑）…“グリドル山田”で良ければ。
山田：悩みますね〜…。“グリドル山田”に！
岡田：まあ、“グリドル岡田”もそんなに変わんないと思うけど（笑）。“マフィン岡田”…“岡田マフィン”ですね。“山田マフィン”でも。次回までに考えておきましょう…でも、“山田マフィン”の方が面白そうなので、“岡田グリドル”＆“山田マフィン”でいきたいと思います（笑）
――CMではコーヒーとグリドルを想像して笑顔がこぼれる岡田さんの姿が描かれていますが、想像したときに思わず笑顔になってしまうもの（こと）があれば教えてください。
山田：私は実家で犬を飼っていて、思い出すとニヤけますね。母から写真を送ってもらったりすると。
岡田：知り合いのスタッフがいてくれると思わずニヤけちゃう。今日も知り合いのいいスタッフが揃ってるんですよ。『いい仕事してるな〜』って（笑）。30年くらいやっていると動きとか雰囲気でわかるので。『いい仕事してるな〜』って、すごいうれしいですね。ニヤけちゃうし、なんか安心感がありますよね。
山田：ちょっと楽しいですね、それだけで。
――朝マックの「プレミアムローストコーヒー」と甘い「マックグリドル ソーセージエッグ」の組み合わせのように、「朝からしあわせ」と思えることを教えてください。
岡田：身体が何も痛くない（笑）。起きたとき。もうね、45歳を超えた格闘技とか武術をやっている人で身体が痛くない人はいないんですよ、たぶん。同年代から上はわかってくれると思うんですけど…どこも痛くないってあんまりないんです。起きて「どこも痛くない」と思ったらうれしくて、もう朝マック行っちゃう。ルンルンで行っちゃう（笑）
山田：おニューの服をおろす日とか、新しい靴を履いて出かける日とかは、けっこうルンルンで。前日から決めます、そういう時は。『これを明日着てやる』って…朝マックに行きます（笑）
岡田：いいね！ 朝マック行こうよ、元気な日はね（笑）
――新CMをご覧になる視聴者の皆さまにメッセージをお願いします。
岡田：朝マックCMシリーズ『朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー』篇の新CMがスタートいたします。
山田：頭が回らない朝には、コーヒーと甘いグリドルで。
岡田：「しあわせ〜」な朝マックタイム！
山田：おはよう。朝マック。
岡田：朝からしあわせ。引き続き朝のマクドナルドで、お楽しみください。