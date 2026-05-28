菊池風磨、CMで即興ダンスを披露 インタビューではtimeleszとしての夢語る
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、きょう28日からテレビ放映およびWeb配信が開始される「ペイディ」の新CM「あなたに自由なあと払い」篇＆「ちょっといい買い物、どう払う？」篇に出演する。
【写真】かわいい！“0円”コインパネルを持ちながら手で「０」を作る菊池風磨
同社では「夢に自信を、心に余裕を持てる世界を作る」をパーパスに掲げており、ライフスタイルに合わせて楽しく賢く、自分らしい買い物ができる環境づくりに努めている。菊池は、自身の夢や目標のために果敢にチャレンジし続けているとして、その姿が、人々が自分らしく夢や目標への一歩を踏み出す背中を押してくれる存在になると捉え、昨年に続きCMキャラクターに起用された。
新CMでは菊池が音楽制作、ダンス、トレーニング、旅行、盆栽をテーマに、多種多様な買い物を通して充実した毎日を楽しむ。マゼンタやパープルを基調とした鮮やかな空間で、即興ダンスや、サービスの魅力をドラマチックに伝える表情豊かな菊池の姿に注目だ。
■細部までこだわり、試行錯誤
菊池は、マゼンタの衣装を着こなし、圧倒的な存在感で撮影現場に入った。音楽制作、ダンスなどの多様なシーンでの撮影が続く中、それぞれの場面で多彩な表情を見せ、同サービスの魅力を表現。
自身が即興で振付をアレンジしたダンスシーンでは、試行錯誤を繰り返しながら撮影に臨んだ。タイミングの取り方やカメラに対する体の角度など、細部にまでこだわり、納得がいくまで自身の動きを確認。特にタイミングについては、監督の難しい指示にも楽しげな表情でシーンを演じ切った。
放映エリアは東京・大阪・名古屋・福岡・札幌エリア。また、同CMの縦型動画はWebで配信予定。
なお、CMの公開を記念して、メイキング動画やスマホ用壁紙などが公開されるスペシャルサイトを開設する。菊池のメッセージ動画が見られるほか、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンなども実施される。
■インタビュー
――1年ぶり、今回で2回目のペイディのCM撮影となりました。ご出演された感想や今回のCMの見どころを教えてください。
この1年本当に長く感じましたが、きょう現場に入ってこのセットに入った時にこのビビッドな色が目に入って、前回のCM撮影を鮮明に覚えていたので、そんなに時間経ってないんだなっていうのは思いました。今回も何度も見てしまうような作品になっていると思います。ダンスも、フリーだったので自分の中で組み立てて踊りました。タイミングが難しくて自分の踊りにも納得できなかったりもありつつ、こだわらせていただきました。最後に、本当にいいものができたのではないかなと、私自身はすごく納得できましたし、ダンスシーンではタイミングや、カメラを意識した角度が大変だった点も多いので、ぜひ1回とは言わず何回も見ていただきたいです。
――1年を振り返って、購入したアイテムとエピソードがあればお聞かせください。
ドラマに入る前とか「ここから一気に忙しくなるぞ」というタイミングで洋服を買ったりします。最近、気合を入れるために、ちょっといいニットを買ったんですよ。それを現場に着て行こうと思ったんですが、良いものを買ったばかりに、着るのが怖くなってしまって（笑）。結局、現場ではそんなに着られず、もう少しプライベートの時間に着ようかなと思います。やはり良いものを買うのは素敵なことなんですけれど、タイミングやTPOを考えないと逆に着られなくなってしまうなということを学びました。今は少し早く仕事が終わりそうな日や、どこかへ出かける日によく着るようになりました。たくさん着ているので、良いお買い物だったなと思います。
――何かを新しく始める時、「今やるか、後にするか」迷うこともありますか？
基本的に、僕は思いついたらすぐ行動しますね。行動しながら考えるというか、考えているうちにもうやりたくなってしまうんです。例えばライブの演出やセットリストを考える時も、頭の中だけで考えていると迷宮入りしてしまう恐れがあるので、とにかくまず曲を並べてみて、そこから演出を後から考えるようにしています。ただ、お買い物に関しては少し違って…。ちょっと良いメモ帳を買ったりするんですが、カバーが立派だと「もったいなくて使えない」というのを繰り返していて、どんどん溜まっていってしまいます（笑）。でも、「使わないのが一番もったいない」と思っているので、最近は意識的に使うようにしていますね。お買い物で良いものを買う時は、サイズ感や色で結構長く悩んでしまうこともあります。
――最後に、前回のインタビューで「8人でドームに立つことが夢」と仰っていました。
夢をかなえた時の感想や、新たに感じた気持ちがあれば改めてお聞かせいただけますか？
自分自身の夢であり、グループの夢でもあったので、実際にかなった時はすごくうれしかったですし、感動も感謝もしました。でもそれ以上に、この夢をかなえるまでにいろいろなことがあって、その日々が自分にとってすごく大事なもので、素敵なものだったなということに、ステージに立ってみて気付かされました。これからの夢で言うと、「5大ドーム」を目指してステージに立つというのが、私の今の夢です。
【写真】かわいい！“0円”コインパネルを持ちながら手で「０」を作る菊池風磨
同社では「夢に自信を、心に余裕を持てる世界を作る」をパーパスに掲げており、ライフスタイルに合わせて楽しく賢く、自分らしい買い物ができる環境づくりに努めている。菊池は、自身の夢や目標のために果敢にチャレンジし続けているとして、その姿が、人々が自分らしく夢や目標への一歩を踏み出す背中を押してくれる存在になると捉え、昨年に続きCMキャラクターに起用された。
■細部までこだわり、試行錯誤
菊池は、マゼンタの衣装を着こなし、圧倒的な存在感で撮影現場に入った。音楽制作、ダンスなどの多様なシーンでの撮影が続く中、それぞれの場面で多彩な表情を見せ、同サービスの魅力を表現。
自身が即興で振付をアレンジしたダンスシーンでは、試行錯誤を繰り返しながら撮影に臨んだ。タイミングの取り方やカメラに対する体の角度など、細部にまでこだわり、納得がいくまで自身の動きを確認。特にタイミングについては、監督の難しい指示にも楽しげな表情でシーンを演じ切った。
放映エリアは東京・大阪・名古屋・福岡・札幌エリア。また、同CMの縦型動画はWebで配信予定。
なお、CMの公開を記念して、メイキング動画やスマホ用壁紙などが公開されるスペシャルサイトを開設する。菊池のメッセージ動画が見られるほか、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンなども実施される。
■インタビュー
――1年ぶり、今回で2回目のペイディのCM撮影となりました。ご出演された感想や今回のCMの見どころを教えてください。
この1年本当に長く感じましたが、きょう現場に入ってこのセットに入った時にこのビビッドな色が目に入って、前回のCM撮影を鮮明に覚えていたので、そんなに時間経ってないんだなっていうのは思いました。今回も何度も見てしまうような作品になっていると思います。ダンスも、フリーだったので自分の中で組み立てて踊りました。タイミングが難しくて自分の踊りにも納得できなかったりもありつつ、こだわらせていただきました。最後に、本当にいいものができたのではないかなと、私自身はすごく納得できましたし、ダンスシーンではタイミングや、カメラを意識した角度が大変だった点も多いので、ぜひ1回とは言わず何回も見ていただきたいです。
――1年を振り返って、購入したアイテムとエピソードがあればお聞かせください。
ドラマに入る前とか「ここから一気に忙しくなるぞ」というタイミングで洋服を買ったりします。最近、気合を入れるために、ちょっといいニットを買ったんですよ。それを現場に着て行こうと思ったんですが、良いものを買ったばかりに、着るのが怖くなってしまって（笑）。結局、現場ではそんなに着られず、もう少しプライベートの時間に着ようかなと思います。やはり良いものを買うのは素敵なことなんですけれど、タイミングやTPOを考えないと逆に着られなくなってしまうなということを学びました。今は少し早く仕事が終わりそうな日や、どこかへ出かける日によく着るようになりました。たくさん着ているので、良いお買い物だったなと思います。
――何かを新しく始める時、「今やるか、後にするか」迷うこともありますか？
基本的に、僕は思いついたらすぐ行動しますね。行動しながら考えるというか、考えているうちにもうやりたくなってしまうんです。例えばライブの演出やセットリストを考える時も、頭の中だけで考えていると迷宮入りしてしまう恐れがあるので、とにかくまず曲を並べてみて、そこから演出を後から考えるようにしています。ただ、お買い物に関しては少し違って…。ちょっと良いメモ帳を買ったりするんですが、カバーが立派だと「もったいなくて使えない」というのを繰り返していて、どんどん溜まっていってしまいます（笑）。でも、「使わないのが一番もったいない」と思っているので、最近は意識的に使うようにしていますね。お買い物で良いものを買う時は、サイズ感や色で結構長く悩んでしまうこともあります。
――最後に、前回のインタビューで「8人でドームに立つことが夢」と仰っていました。
夢をかなえた時の感想や、新たに感じた気持ちがあれば改めてお聞かせいただけますか？
自分自身の夢であり、グループの夢でもあったので、実際にかなった時はすごくうれしかったですし、感動も感謝もしました。でもそれ以上に、この夢をかなえるまでにいろいろなことがあって、その日々が自分にとってすごく大事なもので、素敵なものだったなということに、ステージに立ってみて気付かされました。これからの夢で言うと、「5大ドーム」を目指してステージに立つというのが、私の今の夢です。