・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８８．６８ドル（－５．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４４８１．５ドル（－５３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７４５９．９セント（－１７０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６２２．５０セント（－１３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５２．５０セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１８５．２５セント（－０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３８１．１７（－７．１６）

出所：MINKABU PRESS