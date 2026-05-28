２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８８．６８ドル（－５．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４８１．５ドル（－５３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７４５９．９セント（－１７０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２２．５０セント（－１３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．５０セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８５．２５セント（－０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３８１．１７（－７．１６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８８．６８ドル（－５．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４８１．５ドル（－５３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７４５９．９セント（－１７０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２２．５０セント（－１３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．５０セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８５．２５セント（－０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３８１．１７（－７．１６）
出所：MINKABU PRESS