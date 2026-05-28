２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１８２ドル高 ナスダックとともに最高値更新 ２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１８２ドル高 ナスダックとともに最高値更新

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２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１８２．６０ドル高の５万０６４４．２８ドルと反発した。米原油先物相場が下落したことを受け、インフレ懸念が後退。長期金利も低下し、株式相場に追い風となった。ＮＹダウとナスダック総合株価指数はともに最高値を更新した。



ボーイング＜BA＞やホーム・デポ＜HD＞が堅調。バス＆ボディ・ワークス＜BBWI＞が急伸した。半面、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞が軟調推移。カプリ・ホールディングス＜CPRI＞が冴えない展開となり、ボストン・サイエンティフィック＜BSX＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は１８．５５ポイント高の２万６６７４．７３と小幅に５日続伸した。メタ・プラットフォームズ＜META＞とテスラ＜TSLA＞が値を上げ、トラベール・セラピューティクス＜TVTX＞が株価水準を大きく切り上げた。一方、エヌビディア＜NVDA＞とアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が売られ、ヴェラ・モビリティ＜VRRM＞とZスケーラー＜ZS＞、インスレット＜PODD＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS