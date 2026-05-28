リピしたい美味しさっっ♡【ミスド】の「アレンジドーナツ」が気になる

【ミスタードーナツ】の商品を使った、おうちアレンジを試したことはありますか？ この記事では、オールドファッションを使った「アレンジドーナツ」をご紹介！ 何度も食べたくなるような美味しさのアレンジレシピをぜひお見逃しなく。

フルーツ × ドーナツの豪華なデザート

「オールドファッションハニー」を使ったアレンジドーナツ。ミスド公式サイトの「エナジー・ファッション」レシピを参考にしているようです。バナナやクリームチーズ、シナモンシュガーをトッピングすることで、一気に華やかな見た目へと変化しています。味について、@ftn_picsレポーターのHaruさんは「リピしたい美味しさっっ」とコメント。シナモンが苦手な人は、ココアパウダーや粉糖を使ってみるのもアリかも。

長年愛されるシンプルドーナツ

「オールドファッション ハニー」 テイクアウト \183（税込） イートイン \187（税込）

「エナジー・ファッション」アレンジに使われたドーナツはこちら。ハニーグレーズがかかったツヤ感のある見た目で、長年愛されている定番ドーナツです。アレンジのベースとしてはもちろん、そのままでも味わいたくなるような一品。公式サイト記載の「オールドファッションパフェ」アレンジとの相性も良さそうです。

可愛いドーナツスイーツに変身！

「チョコファッション」をアレンジした一品。ドーナツの上には、チョコチップアイスといちごチョコ、キティちゃんのチョコがトッピングされています。トッピングを加えることで華やかさもアップしていて、いつものドーナツとは違った特別感に。子どもと一緒に作ってみると、楽しい親子時間を過ごせそうです。

王道ドーナツもアレンジ自在

「チョコファッション」 テイクアウト \183（税込） イートイン \187（税込）

先ほどのアレンジに使った、チョコファッション。オールドファッション生地にチョコをコーティングした王道ドーナツです。そのまま食べても満足感がありそうですが、アレンジ次第でさらに楽しみ方が広がりそうなのもポイントかも。もっと手軽にアレンジを楽しみたいときは、公式サイトも推薦している「焼き」や「凍らせ」もおすすめです。

いつものドーナツをもっと楽しめそうなミスドのアレンジレシピ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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writer：Aoi.S