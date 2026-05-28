「おとなしい我が子が心配」でも、男の子同士のケンカで『思わぬ本領』を発揮し「目頭が熱くなった」

筆者友人C子の話です。

運動会でも発表会でも、いつも端っこでもじもじしている息子のことを、ずっと心配していました。引っ込み思案で友達も少ない。このままで大丈夫だろうかと気をもむ日々が続いていました。ところがある日、息子は私が知らない顔を見せてくれました。そのひと言が、私の「心配」をまるごとひっくり返しました。

ずっと気になっていたこと

息子のK太は8歳。おとなしくて、自分からぐいぐい前に出るタイプではありません。

クラスの出し物では列の端、運動会のダンスでは一拍遅れてついていく。

「もう少し積極的になれたら、本人が生きやすくなるのかもしれない」と思いながらも、本人を傷つけたくなくて、言えずにいました。

先生から「問題はありません」と言われるたびに、ほっとしながらも、周りの元気な子たちとつい比べてしまい、母親としての小さな焦りや心配は消えないままでした。

期待しすぎてはいけないとわかっていても、なんとなく心配は消えないままでした。

近所で起きたケンカ

その日の夕方、近所の公園でひと騒動がありました。

小学生の男の子二人が言い合いになり、一人が泣き出してしまったのです。

居合わせた近所のお母さんたちが「まあまあ」となだめようとしましたが、泣き声はますます激しくなるばかり。

その場がどうにもおさまらなくなってきたとき、それまで私の隣で静かに様子を見ていたK太が、すっと迷いのない足取りで前に出たのです。

「え、K太？」

思わず声が出ました。