QRまたはGPS、スタンプ達成でデジタル証明書発行！ ビーブレックス「STAMPRY（スタンプリー）」

記事ポイント スマートフォンでQRコードまたはGPSチェックインによりスタンプを集めるデジタルスタンプラリーサービス「STAMPRY（スタンプリー）」が提供開始ラリーコンプリートでデジタル証明書が発行され、ポイント・称号・ランキング機能で継続的な地域巡りをサポートグルメ・商店街・観光スポット・季節イベントなど多彩なテーマで年間を通じた継続展開が可能 スマートフォンでQRコードまたはGPSチェックインによりスタンプを集めるデジタルスタンプラリーサービス「STAMPRY（スタンプリー）」が提供開始ラリーコンプリートでデジタル証明書が発行され、ポイント・称号・ランキング機能で継続的な地域巡りをサポートグルメ・商店街・観光スポット・季節イベントなど多彩なテーマで年間を通じた継続展開が可能

地域のお店や観光スポットをスマートフォンで巡りながらスタンプを集めるデジタルスタンプラリーサービスが登場します。

ビーブレックスが提供するこのサービスは、実際の来店や回遊をうながす仕組みとして設計されています。

ビーブレックス「STAMPRY（スタンプリー）」





サービス名：STAMPRY（スタンプリー）提供開始：2026年5月25日提供形式：WEBアプリ（スマートフォン対応）提供会社：株式会社ビーブレックス

「STAMPRY（スタンプリー）」は、全国の注目スポットを巡るラリーや、地域のお店・商店街・観光スポットをテーマでつなぐラリーなど、さまざまな形式のスタンプラリーをWEB上で楽しめるサービスです。

ユーザーは対象スポットに設置されたQRコードの読み取り、またはGPSチェックインによってスタンプを取得できます。

集めたスタンプはカードとして保存され、ラリーをコンプリートするとデジタル証明書が発行されます。

ポイント・称号・ランキングといった機能も備えており、地域を巡る体験を継続的に楽しめる設計になっています。

スタンプ取得のしくみ





スタンプの取得方法は2種類あり、対象スポットに設置されたQRコードをスマートフォンで読み取る方法と、GPS機能を使ったチェックインによる方法のどちらかで対応します。

専用アプリのインストールは不要で、WEBブラウザからアクセスできる仕様です。

取得したスタンプはデジタルカードとして記録に残り、ラリー達成時にはデジタル証明書が自動発行されます。

ポイントや称号の獲得、ランキングへの参加といった継続的な楽しみ方も用意されており、一度の来訪にとどまらない繰り返しの地域巡りにつながります。

年間を通じた継続展開





STAMPRYは単発のキャンペーンにとどまらず、季節やテーマを変えながら複数のラリーを年間を通じて繰り返し実施できる仕組みになっています。

グルメラリー・商店街ラリー・観光スポットラリー・季節イベントラリーなど、地域の特色に合わせた多彩な企画に対応します。

参加店舗は企画やシステムを自ら用意する必要がなく、参加するだけで地域の回遊企画の受け皿として機能します。

既存のSNSやWEBサイトによる情報発信と組み合わせることで、情報閲覧から実際の来店・回遊へとつながる流れを生み出せます。

エリアパートナー制度





STAMPRYはエリアパートナー制度を設けており、フリーペーパー発行会社・地域メディア・広告代理店・WEB制作会社といった事業者がパートナーとして参加できます。

パートナーは自らスタンプラリーを企画するだけでなく、自治体・観光協会・商店街などに向けて低価格でスタンプラリーを企画提案できる立場になります。

紙面やWEB・SNSで届けた情報を実際の来店・回遊へとつなぐ企画商品として活用できる点が特徴で、地域メディア運営者にとっての新しい提案軸として機能します。

地域の来店促進や回遊強化を検討している事業者・自治体・商店街にとって、STAMPRYはテーマ・達成感・記録という3つの要素で継続的なおでかけ体験を設計できるサービスです。

QRコードとGPSの2方式に対応しているため、既存のスポット設備に大きな変更を加えることなく導入できます。

ビーブレックス「STAMPRY（スタンプリー）」の紹介でした。

よくある質問

Q. STAMPRYのスタンプはどのように取得しますか？

A. 対象スポットに設置されたQRコードをスマートフォンで読み取るか、GPS機能を使ったチェックインの2種類の方法でスタンプを取得できます。

Q. ラリーをコンプリートするとどうなりますか？

A. ラリーをコンプリートするとデジタル証明書が発行されます。

ポイントや称号、ランキングへの参加も用意されており、達成記録はデジタルカードとして保存されます。

Q. 参加店舗はシステムを自前で用意する必要がありますか？

A. 参加店舗が企画やシステムを自ら用意する必要はありません。

STAMPRYに参加するだけで地域の回遊企画の受け皿として機能する仕組みになっています。

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