子役の増田梨沙が26日、自身のインスタグラムを更新。新潟県のイベントに出演した際のオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】めっちゃキュートな小顔 テーブルのラーメン鉢と比べると

増田は看板の前に立つショットとともに、「今年もながおか米百俵フェスに 出演させていただきました」と報告。23、24日に長岡市で行われた「ながおか米百俵フェス」(come fes 2026)の「みいつけた！オフロでショー 2026 ～ゲスト：サボさん～」に出演したことを伝えた。



「『みいつけた！』と小さい時から大好きな 『おとうさんといっしょ』の素敵な歌を オフロスキーさん、サボさん、 シュッシュと一緒にたくさん歌いました」とNHK Eテレ番組の人気キャラクターとのステージを振り返る。「ステージからたくさんの笑顔と声援 かわいいうちわやぬいぐるみも見えて めっちゃ嬉しかったです」と感謝の言葉も寄せた。



今年から中学生になった増田は「come fes」Tシャツにヒザ上スカートでラケットを持つ可憐な姿、ラーメンを前にしたおすましショットも公開。「今年は他のアーティストさんの ステージもたくさん見ることができたし 美味しいものを食べたり花火を見たり とても幸せな2日間でした」と結んだ。



16日にはキレッキレのダンス動画もアップしている増田。この日は自然体な表情でまた違う魅力を発信。ファンからは「めちゃくちゃ可愛いです！」「えがおかわいい」など“かわいい”がラッシュ状態で、ほかにも「ラーメンでっかくみえる」など、ショートヘアの小顔に魅了されるコメントも寄せられていた。



増田は2013年生まれ、東京都出身。18年から活動を開始し、19年にNHK Eテレ「みいつけた！」の4代目スイちゃんに。24年3月に卒業した。22年にはミュージカル「SPY×FAMILY」でアーニャ役を務めている。25年にはフジテレビ系ドラマ「日本一の最低男※私の家族はニセモノだった」に小原ひまり役で出演した。



（よろず～ニュース編集部）