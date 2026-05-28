秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW―WAの山本佳志、塩田将己がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースのインタビューに応じた。2023年6月に開催された「夢を諦めるな！オーディション」の合格者から誕生。同じオーディションから結成されたMATSURIと一緒にSHOW―WA＆MATSURIとしても活動している。オーディションを受けるきっかけ、デビューからこれまでを振り返った。



【写真】結束は固いSHOW-WAのメンバー6人

―オーディションを受けようと思った理由。



山本「当時、俳優業をしながらアルバイトをずっとしていて…。有名女優さんの付き人を3年間して、卒業して1人でやっていたときでした。チャンスをつかめずにいたんですけど、応募資格が25歳以上で歌の経験も問わないオーディションと聞いたので、今まで通りやっていても芽が出ないのなら、飛び込んでみるのも一つかなと」



塩田「大学時代にボーカルグループのオーディションを受けてグランプリを獲れたんですけど、同時に就職活動で会社の内定もいただいていて。両親の反対もあって裏切れなくて会社員に…。やっぱり歌手をやりたい思いが強くなって、その後は転職もして、路上ライブや小さいライブハウスでライブをやったりしていた時に、受けられるオーディションが見つかったので、ラストチャンスにしようと思って受けた形です」



―3000人以上の応募者の中から合格をつかんだ。



山本「今までも役者としてオーディションもたくさん受けてきて、受かるものもあれば、落ちるものもあって…。合格って聞いたときは嬉しかったですけど、これからちゃんと生活をしていけるのかという不安も一緒にありました」



塩田「よっしゃ！ですね。ただ、最終面接で残ったメンバーの中から落ちる人がいて。合宿とか一緒にやってきたので、手放しで喜べない感覚でした」



山本「チームワークがよかったので、全員で合格したいなって気持ちはあったんですけど」



塩田「でも、歌手になりたくて、夢だったので。親に伝えたら、『本当？良かったじゃん。これからどうなるか分からないけどね』と嬉しそうに言われました」



―2023年7月25日にSHOW―WAを結成。2024年9月4日に発売しシングル「君の王子様」でメジャーデビュー。



塩田「念願でしたね。自分の中でいくつかある夢のひとつだったので。もう嬉しすぎましたね」



山本「（メジャーデビューの日は）朝の『めざましテレビ』（フジテレビ系）からずっとテレビに出させてもらって。『ぽかぽか』にも出させてもらい、その後に埼玉県の（曲の）リリースイベントに行って歌って。（オリコンの）デイリーランキングが発表されて、1位をいただいときは、会場にいたファンに人と一緒に泣いて。あれは忘れられない」



―これまでを振り返って。



塩田「あっという間ですね」



山本「同じく」



塩田「やれることをほとんどやって来られているので、ありがたいです。ほとんど休みはないんですけど、幸せですね」



山本「目の前にファンの皆さんがいますし、横を向いているときにメンバー5人の姿を見ていると、自分も負けないようにじゃないですけど、こう、個々が本当に必死に頑張ってきたという風に思いますね。きのうのことのようにデビューも覚えていますし、こんなに早く時間が過ぎ去るんだなって」



塩田「0から1を作ってくださったのは、ファンの皆さんなんです。自分が育てた感覚になっていると思うんです」



山本「メンバー6人だけではここまで来られなかったと思っているので」



―心境に変化は。



塩田「大きくは変わらないです。特に初心を忘れずにやっていきたいと思いますし、僕たちの強みのひとつとして、大きいところでやったりもしますけど、基本的にはファンの近くにいて、近い距離でずっと長くやっていきたいというのがあるので」



山本「メンバーの中で決めているものがあって、僕たちは青春をもう1回やらせてもらっていると思っていて、その青春を見に来ているファンの人たちにも、もう一度青春を感じてもらいたいという思いなので。責任は大きくなっているんですけど、根本の部分で変わらずやって来られていると思います」



◆山本佳志（やまもと・けいし）1988年6月21日生まれ、37歳。奈良県出身。SHOW―WAのメンバーで通称・まさきち。通称・けーしー。元タレントの運転手から役者に転向。特技は英語。奈良市観光大使。



◆塩田将己（しおた・まさき）1992年1月19日生まれ、34歳。東京都出身。SHOW―WAのメンバーで通称・まさきち。一般企業のサラリーマンからオーディションに応募。UFOを3回見たことがある。



◆SHOW―WA＆MATSURI 秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ。3000人以上の応募が集まった「夢をあきらめるな！オーディション」から誕生。SHOW―WAは寺田真二郎、山本佳志、向山毅、塩田将己、青山隼、井筒雄太の6人。2024年9月に「君の王子様」でメジャーデビュー。MATSURIは渡辺真、松岡卓弥、柳田優樹、鈴木渉、小野寺翼、橋爪健二の6人。2025年1月に「アヴァンチュール中目黒」でメジャーデビュー。それぞれのグループには、元歌手のほか、元Ｊリーガー、料理研究家、元看護士、元清掃作業員など異色の経歴を持つメンバーも。2025年6月にSHOW―WA & MATSURIの1stシングル「僕らの口笛」をリリース。SHOW―WA & MATSURIとして2025年第67回日本レコード大賞新人賞を受賞。



（よろず～ニュース・中江 寿）