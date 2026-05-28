スーパーレシートで1,000名に豪華賞品！ ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！」

記事ポイント オーストラリア牛肉・羊肉生産者団体MLAが父の日に合わせたキャンペーンを2026年5月25日より開始SNS・スーパー・レストランの3経路で合計1,129名以上に豪華賞品が当たるジョナサン・不二家レストラン・焼肉ウェスト・沖縄ステーキ協会の4チェーンが参加 オーストラリア牛肉・羊肉生産者団体MLAが父の日に合わせたキャンペーンを2026年5月25日より開始SNS・スーパー・レストランの3経路で合計1,129名以上に豪華賞品が当たるジョナサン・不二家レストラン・焼肉ウェスト・沖縄ステーキ協会の4チェーンが参加

オーストラリアの牛肉・羊肉生産者団体「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」（MLA）が、「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！」を2026年5月25日（月）より開始しました。

SNS投稿・スーパーでのレシート応募・外食チェーンでの食事という3つの経路で豪華賞品への応募が可能で、実施期間は最長2026年6月30日（火）までです。

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！」





キャンペーン名：父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！実施期間：2026年5月25日（月）〜6月30日（火）※種別により異なる主催：ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）応募先：公式キャンペーンサイト（aussiebeef.jp）に掲載

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）は、オーストラリアの牛肉・羊肉・ヤギ肉の生産者が出資して設立した団体です。

今回のキャンペーンでは、父の日にオージー・ビーフを家族で囲む食習慣の普及を目的として、SNS・スーパー・レストランの3種のキャンペーンが同時展開されています。

賞品はSTAUB ピュアグリル 23cm・サーロインステーキ2枚セット・豪華お肉セット・オーストラリア食材BOXなど、オージー・ビーフをさらに楽しめるアイテムが揃っています。

SNSキャンペーンで129名、スーパーキャンペーンで1,000名が対象で、レストランキャンペーンでも各店舗から食事券やステーキセットが当たります。

SNSキャンペーン





オージー・ビーフ公式XおよびInstagramの公式アカウントをフォローし、パパにまつわるエピソードを投稿することで応募できます。

実施期間は2026年5月25日（月）〜6月21日（日）で、XとInstagramの2媒体で展開されます。

Xキャンペーンは前後半の2期に分かれており、第1期（5月25日〜6月7日）は「もう父の日！もうパパがんばって！」と思ったエピソード、第2期（6月8日〜6月21日）は「もう父の日！もうパパこれだけは言いたい！」と思ったエピソードを引用リポストして応募します。

Instagramキャンペーンでは「もう父の日！もうパパ大好き！」をテーマに全期間で募集します。

景品はX・Instagramあわせてサーロインステーキ2枚セット（100名）、オーストラリア食材BOX（20名）、STAUB ピュアグリル 23cm（9名）の3種類で、計129名が抽選で選ばれます。

スーパーキャンペーン





全国のスーパーでオージー・ビーフを購入したレシートを、公式キャンペーンサイトのフォームから写真をアップロードして応募します。

有効なレシートの購入期間は2026年5月25日（月）〜6月21日（日）で、対象はオージー・ビーフのロゴが貼ってある商品、または産地にオーストラリアと明記された商品（豪州産牛肉・タスマニアビーフなど）です。

応募は400円コースと1,000円コースの2段階に分かれています。

400円コースでは厚切りステーキ食べ比べセット（350名）・オーストラリア食材BOX（350名）が、1,000円コースでは豪華お肉セット（250名）・STAUB ピュアグリル 23cm（15名）・バッラリーニ フライパン 26cm（20名）・ビタクラフト スーパー鉄フライパン 26cm（10名）・COSORI 6.0L ノンフライヤー（5名）が当たり、両コースあわせて1,000名が対象です。

レストランキャンペーン

ジョナサン・不二家レストラン・焼肉ウェスト・沖縄ステーキ協会の4チェーンが参加するレストランキャンペーンは、2026年5月25日（月）〜6月30日（火）の期間に実施されます。

参加各店舗でオージー・ビーフを使ったメニューを注文すると、スクラッチカードや抽選でお食事券・ステーキセットが当たります。

いずれも景品がなくなり次第終了します。

不二家レストラン





期間：2026年5月25日（月）〜なくなり次第終了対象：対象のハンバーグ・ステーキ商品景品：スクラッチカード（対象商品1品ごとに1枚）

不二家レストランでは、期間中に対象のハンバーグ・ステーキ商品を注文すると、1品ごとにスクラッチカードが1枚プレゼントされます。

詳細は不二家レストランの公式サイトに掲載されています。

焼肉ウェスト





期間：2026年5月25日（月）〜なくなり次第終了対象：対象メニュー景品：スクラッチくじで父の日から使えるお食事割引券

焼肉ウェストでは、対象メニューを注文するとスクラッチくじが配布され、父の日から使えるお食事割引券が当たります。

詳細は焼肉ウェストの公式サイトに掲載されています。

沖縄ステーキ協会





期間：2026年6月1日（月）〜6月30日（火）※なくなり次第終了対象：キャンペーン実施店舗の対象商品景品：最高1,000円分のお食事券

沖縄ステーキ協会の参加店舗では、6月1日（月）から6月30日（火）の期間中に対象商品を注文すると、最高1,000円分のお食事券が当たります。

ジョナサン





期間：2026年6月11日（木）〜6月24日（水）※なくなり次第終了対象：アンガスビーフ100％ステーキハンバーグ景品：オージー・ビーフステーキ1kg・クーポン券（計157名、抽選）

ジョナサンでは、6月11日（木）〜6月24日（水）の期間中にアンガスビーフ100％ステーキハンバーグを注文すると、抽選で157名にオージー・ビーフステーキ1kgまたはクーポン券が当たります。

キャンペーン情報は5月28日（木）以降にジョナサンの公式サイトに掲載されます。

オージー・ビーフについて

オージー・ビーフは世界第3位の牛肉輸出国であるオーストラリアで生産され、世界100ヵ国以上に輸出されています。

良質なタンパク質・鉄・亜鉛・ビタミンB群を含み、日本国内の輸入牛肉消費シェアでは49%を占め、牛丼・しゃぶしゃぶ・すき焼きなど幅広い料理に使われています。

飼育方法によってグラスフェッド（牧草飼育）とグレインフェッド（穀物飼育）の2タイプがあります。

グラスフェッドはヘルシーで赤身が多く、噛むほど旨味が増す味わいで、グレインフェッドは赤身とサシのバランスが取れた滑らかで安定した食感が特徴です。

スーパーでのレシート応募だけで1,000名が対象となるほか、SNSや全国の外食チェーン4ブランドでも応募できるこのキャンペーンは、2026年6月30日（火）まで展開されます。

サーロインステーキセットからSTAUBの調理器具まで、オージー・ビーフをさらに堪能できる豪華賞品が揃っています。

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！」の紹介でした。

よくある質問

Q. スーパーキャンペーンの対象商品はどのように確認できますか？

A. オージー・ビーフのロゴが貼ってある商品、または産地にオーストラリアと明記された商品（豪州産牛肉・タスマニアビーフなど）が対象です。

購入後のレシートをキャンペーンサイトへアップロードして応募します。

Q. レストランキャンペーンは4チェーンすべて同じ期間ですか？

A. 参加チェーンによって期間が異なります。

不二家レストランと焼肉ウェストは5月25日（月）から、沖縄ステーキ協会は6月1日（月）〜6月30日（火）、ジョナサンは6月11日（木）〜6月24日（水）です。

いずれも景品がなくなり次第終了します。

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