稲盛哲学を青山敦教授が解説、無料80名！ 京都経営塾「なぜ今、稲盛経営か？―VUCAの時代に輝く普遍の経営哲学―」

記事ポイント 京都経営塾が2026年6月24日（水）、ホテルモントレ京都で特別講演会を開催します稲盛 和夫氏の経営哲学をテーマに、立命館大学MOT大学院教授・青山 敦氏が登壇します参加費無料、定員80名で経営者・大学生など幅広い層を対象としています 京都経営塾が2026年6月24日（水）、ホテルモントレ京都で特別講演会を開催します稲盛 和夫氏の経営哲学をテーマに、立命館大学MOT大学院教授・青山 敦氏が登壇します参加費無料、定員80名で経営者・大学生など幅広い層を対象としています

AI・地政学リスク・価値観の多様化が同時進行するVUCAの時代に、稲盛 和夫氏の経営哲学が改めて注目を集めています。

京都市を拠点とする京都経営塾は、2026年6月24日（水）に特別講演会「なぜ今、稲盛経営か？―VUCAの時代に輝く普遍の経営哲学―」を開催します。

参加費は無料で、経営者から大学生まで幅広い層を受け入れるセミナーです。

京都経営塾「なぜ今、稲盛経営か？―VUCAの時代に輝く普遍の経営哲学―」





イベント名：京都経営塾 特別講演会「なぜ今、稲盛経営か？―VUCAの時代に輝く普遍の経営哲学―」日時：2026年6月24日（水）18：00〜19：30（受付17：30〜）会場：ホテルモントレ京都 2階「エスカーレ」定員：80名（要申込・先着順）参加費：無料講師：青山 敦氏（立命館大学MOT大学院 教授）申込期限：2026年6月15日（月）参加対象：経営者、企業役員、起業を考えている方、大学生、稲盛 和夫氏の経営哲学に関心のある方

盛和塾・京都の元塾生が中心となって2020年1月に発足した京都経営塾が、世代や業種を越えた学びの場として企画した講演会です。

「人間として何が正しいか」を判断基準とする稲盛 和夫氏の経営哲学を軸に、予測不能なVUCAの時代における経営判断や組織運営の本質を理論と実践の両面から掘り下げます。

登壇するのは、立命館大学MOT大学院教授であり、立命館大学稲盛経営哲学研究センター長などを歴任した青山 敦氏です。

利他の心・フィロソフィ経営・アメーバ経営・価値観共有・人間中心経営という5つのテーマを通じて、稲盛経営の現代的意義を多角的に解説します。

講演のテーマと背景

AIの進化や地政学リスク、人材不足など現代の経営環境は急速に変化しており、変動性・不確実性・複雑性・曖昧性を意味する「VUCA」という言葉でその性質が表現されています。

こうした状況下で、京セラ創業者・稲盛 和夫氏が経営判断の軸に据えた「人間として何が正しいか」という問いが、経営者の意思決定において改めて重要視されています。

本講演では「利他の心」「フィロソフィ経営」「アメーバ経営」「価値観共有」「人間中心経営」の5テーマが取り上げられます。

変化の激しい時代に経営者がどのような価値観を持ち組織を導くべきかについて、青山 敦氏が多角的な視点から考察します。

京都経営塾について

京都経営塾は、稲盛 和夫氏が塾長を務めた盛和塾・京都の元塾生有志によって2020年1月に設立された経営者の学びの場です。

「心を高めることが、経営を伸ばす」を合言葉に、経営体験発表・勉強会・講師例会などを継続的に開催しています。

稲盛哲学を学び、実践し、次世代へ継承する活動を行う団体として京都市を拠点に運営されています。

本講演は定員80名・先着順で、申込期限は2026年6月15日（月）です。

経営者・企業役員・起業を志す方・大学生など、稲盛 和夫氏の経営哲学に関心を持つ幅広い層が対象となっています。

申込方法は京都経営塾の公式サイトに掲載されています。

京都経営塾「なぜ今、稲盛経営か？―VUCAの時代に輝く普遍の経営哲学―」の紹介でした。

よくある質問

Q. 講演会の参加費と申込方法はどうなっていますか？

A. 参加費は無料です。

申込は京都経営塾の公式サイト内セミナー申込ページから受け付けており、締切は2026年6月15日（月）です。

定員は80名で先着順となっています。

Q. メディア取材は可能ですか？

A. メディア取材は事前予約制で受け付けられています。

講師の青山 敦氏および京都経営塾塾生へのインタビューも対応可能と案内されています。

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