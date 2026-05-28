落語×講談、真打昇進前の新星が高座へ！ 「神楽坂落語まつり」第17回

記事ポイント 第17回「神楽坂落語まつり」が2026年6月20日・27日に赤城神社参集殿（あかぎホール）で開催されます6月20日夜席では、今秋真打昇進を控える講談師・田辺いちかと古今亭菊之丞による異ジャンル競演の二人会が実現します前売りチケットは4,500円で、菊之丞・いちか二人会以外の3公演はすでに予定枚数が終了しています 第17回「神楽坂落語まつり」が2026年6月20日・27日に赤城神社参集殿（あかぎホール）で開催されます6月20日夜席では、今秋真打昇進を控える講談師・田辺いちかと古今亭菊之丞による異ジャンル競演の二人会が実現します前売りチケットは4,500円で、菊之丞・いちか二人会以外の3公演はすでに予定枚数が終了しています

江戸から落語文化が根づく東京・神楽坂で、今年も「神楽坂落語まつり」が幕を開けます。

2009年に地元有志の手づくり落語会としてスタートした本まつりは、17回目の開催を迎えます。

注目の一席は、落語と講談という異なる話芸が出会う二人会です。

「神楽坂落語まつり」第17回





開催日：2026年6月20日（土）・6月27日（土）会場：赤城神社参集殿（あかぎホール）東京都新宿区赤城元町1-10チケット料金：前売り4,500円／当日5,000円（全席自由）主催：「神楽坂伝統芸能」実行委員会 共催：新宿区プロデュース：古今亭菊之丞

第17回「神楽坂落語まつり」は、赤城神社参集殿（あかぎホール）を会場に2日間にわたって開催されます。

桃月庵白酒・古今亭文菊、林家正蔵・柳家喬太郎、古今亭菊之丞・柳家三三といった実力派が顔をそろえる全4公演のうち、菊之丞・いちか二人会以外の3公演はすでに予定枚数が終了しています。

残るチケットは6月20日（土）夜席「菊之丞 いちか 二人会」のみで、当日券の販売予定はありません。

神楽坂は江戸時代から伝統芸能を受け継いできた地で、昭和初期には界隈に5軒の寄席が存在し、夏目漱石が足繁く通ったという逸話も残ります。

昭和40年代には毘沙門天善國寺での勉強会を契機に落語会が盛んに開かれ、多くの噺家が羽ばたいていきます。

本まつりのプロデューサーを第1回から務める古今亭菊之丞は、長年にわたり毘沙門天善國寺で定例独演会を継続し、「第三次神楽坂落語ブーム」を牽引してきた存在です。

菊之丞 いちか 二人会





6月20日（土）夜席18時開演（開場17時30分）に行われる「菊之丞 いちか 二人会」は、落語と講談という異なる話芸の競演が実現する特別な一席です。

本まつりでは通例、噺家どうしの二人会が組まれますが、今回はプロデューサーの古今亭菊之丞が講談師・田辺いちかを指名し、例年とは異なる顔合わせとなっています。

古今亭菊之丞は東京都出身で、1991年に古今亭圓菊に入門。

2003年に真打へ昇進し、2002年NHK新人演芸大賞落語部門大賞、2013年芸術選奨文部科学大臣新人賞（大衆芸能）、2017年芸術祭賞優秀賞を受賞しています。

「江戸・明治を感じさせる噺家」として知られ、音曲噺にも定評があります。

NHK大河ドラマ「いだてん」では落語監修・江戸ことば指導を担当しながら6代目金原亭馬生役として出演しており、2020年には落語協会理事に就任しています。

田辺いちかは福岡県北九州市出身で、2014年に田辺一邑に入門、2019年に二ツ目へ昇進しています。

明るく軽やかな語り口と、人物の心情を丁寧に描き出す読み口が評価され、古典から新作まで幅広い演目で活躍しています。

寄席・独演会のほか、学校・企業での公演やNHKラジオ出演など活動の場を広げており、2026年秋の真打昇進が決定しています。

全公演スケジュールと出演者





チケット販売サービス「カンフェティ」（運営：ロングランプランニング）を通じて購入できます。

全席自由席で前売り4,500円、当日5,000円です。

6月20日（土）13:30 白酒 文菊 二人会（桃月庵白酒・古今亭文菊）※予定枚数終了6月20日（土）18:00 菊之丞 いちか 二人会（古今亭菊之丞・田辺いちか）※チケット販売中6月27日（土）13:30 正蔵 喬太郎 二人会（林家正蔵・柳家喬太郎）※予定枚数終了6月27日（土）18:00 菊之丞 三三 二人会（古今亭菊之丞・柳家三三）※予定枚数終了

いずれの公演も開場は開演の30分前です。

当日券の販売予定はなく、菊之丞・いちか二人会のチケットが残席のある唯一の公演となっています。

後援は「粋なまちづくり倶楽部」および「新宿観光振興協会」で、企画制作は粋まちが担当しています。

落語と講談という異なる話芸が同じ高座で競演するのは「神楽坂落語まつり」でも異例の組み合わせで、今秋真打昇進を控えた田辺いちかの勢いが、「正統派」江戸落語の古今亭菊之丞の高座と交差する一夜となります。

話芸に初めて触れる方から通まで楽しめる内容で、前売り4,500円で体験できます。

「神楽坂落語まつり」第17回の紹介でした。

よくある質問

Q. チケットを購入できる公演はどれですか？

A. 現在チケットを購入できるのは6月20日（土）夜席「菊之丞 いちか 二人会」（18:00開演）のみです。

ほかの3公演は予定枚数が終了しており、全公演で当日券の販売予定はありません。

チケットはカンフェティにて取り扱われています。

Q. 田辺いちかはどのような話芸を披露しますか？

A. 田辺いちかは講談師です。

落語とは異なり、講談は軍記物や武勇伝など史実をもとにした読み物を張り扇で釈台を叩きながら語る話芸で、明るく軽やかな語り口と人物の心情を丁寧に描き出す読み口が田辺いちかの持ち味とされています。

古今亭菊之丞の江戸落語と対比して楽しめる構成となっています。

Q. 会場へのアクセス方法はどこで確認できますか？

A. 会場は赤城神社参集殿（あかぎホール）で、所在地は東京都新宿区赤城元町1-10です。

詳細なアクセス情報は主催者の公式サイトに掲載されています。

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