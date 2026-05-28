Joy-Con 2装着のまま装着、手洗い対応！ サイバーガジェット「CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）」

記事ポイント Nintendo Switch 2ドックにかぶせるだけでホコリをガードするメッシュカバーが2026年5月27日に発売されますJoy-Con 2を装着したままカバーをかぶせられる設計で、両側面にはケーブル用の切り込みも設けられています水洗い対応（手洗いのみ）のポリエステル素材で、清潔な状態を維持できます Nintendo Switch 2ドックにかぶせるだけでホコリをガードするメッシュカバーが2026年5月27日に発売されますJoy-Con 2を装着したままカバーをかぶせられる設計で、両側面にはケーブル用の切り込みも設けられています水洗い対応（手洗いのみ）のポリエステル素材で、清潔な状態を維持できます

Nintendo Switch 2を日常的にドックに接続している方にとって、気になるのがドック内部へのホコリの侵入です。

サイバーガジェットが手がけるゲーム周辺機器ブランドから、かぶせるだけで対策できるシンプルなアクセサリーが登場します。

参考価格1,408円（税込）と手の届きやすい価格帯で、2026年5月27日（水）に発売されています。

サイバーガジェット「CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）」





カラー（JAN）：ブラック（4544859036996）対応機種：Nintendo Switch 2 ドック／Nintendo Switchドック（有機ELモデル含む）セット内容：ホコリ防止カバー×1素材：ポリエステルサイズ：約 28.5×14.0×5.7cm重量：約 28g価格：オープンプライス（参考価格：1,408円（税込）／1,280円（本体））発売日：2026年5月27日（水）

「CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）」は、Nintendo Switch 2本体を接続したドックの上からかぶせて使うメッシュ素材のカバーです。

ドック内部へのホコリの侵入と、Switch 2本体へのホコリの付着を同時に防ぎます。

ポリエステル製のメッシュ構造を採用しているため、電源オフ直後にかぶせても熱がこもりにくい設計になっています。

旅行中や長期間Switch 2を使用しない場面で装着しておくことで、ホコリによる故障リスクを軽減できます。

Nintendo Switch（有機ELモデル含む）用ドックにも対応しており、既存機種のドックでも使えます。

メッシュ素材とケーブル対応設計





ブラックのメッシュ素材で仕立てられたカバーは、細かい網目がホコリを受け止めつつ通気性を確保します。

電源オフ後の放熱を妨げにくい点が、メッシュタイプならではの特徴です。





側面から見ると、カバーがドック全体をすっぽりと包み込み、下部からケーブルが通る様子が確認できます。

実寸は約28.5×14.0×5.7cmと、Switch 2ドックのサイズに合わせて設計されています。

Joy-Con 2装着のまま使える設計





左右両側面にはケーブル用の切り込みが設けられており、電源ケーブルなどを接続したままカバーをかぶせられます。

抜き差しの手間なく、普段使いのケーブル配線をそのままに装着できる点が実用的です。





背面には電源ケーブルを通すための切り欠きが設けられており、ケーブルを後ろへ自然に取り回せます。

左右にゆとりを持たせた設計により、Joy-Con 2を装着した状態のままカバーをかぶせることが可能です。

また、ポリエステル素材のため手洗いによる水洗いに対応しており、ホコリが付着した際も清潔な状態に戻せます。

本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。

重量約28gの軽量設計で、旅行時のバッグに入れてもかさばらずに持ち運べます。

Switch 2ドックを長く清潔に使い続けたい方に向けた、シンプルで実用的な一品です。

サイバーガジェット「CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）」の紹介でした。

よくある質問

Q. Nintendo Switch（初代・有機ELモデル）のドックにも装着できますか？

A. Nintendo Switch（有機ELモデル含む）用ドックにも対応しています。

Nintendo Switch 2ドックとの兼用が可能です。

Q. カバーを装着したまま電源を入れて使うことはできますか？

A. メッシュ構造により熱がこもりにくい設計になっているため、電源オフ直後の装着が想定されています。

使用中の装着については公式サイトに詳細が掲載されています。

Q. 洗濯機での洗浄は可能ですか？

A. 手洗いのみ対応しています。

洗濯機での使用は非対応です。

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