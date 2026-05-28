TVアニメ化＆ピッコマ連続2年受賞の領地ファンタジ！ コミックガルド「お気楽領主の楽しい領地防衛」

記事ポイント 「ピッコマAWARD 2026」マンガ部門受賞、ピッコマ BEST OF 2025でも1位を獲得漫画担当・青色まろ先生による受賞コメントと描き下ろし記念イラストが公開ピッコマで39話無料キャンペーンを2026年5月21日から6月20日まで開催中 「ピッコマAWARD 2026」マンガ部門受賞、ピッコマ BEST OF 2025でも1位を獲得漫画担当・青色まろ先生による受賞コメントと描き下ろし記念イラストが公開ピッコマで39話無料キャンペーンを2026年5月21日から6月20日まで開催中

コミックガルド連載の『お気楽領主の楽しい領地防衛』が、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」主催の年間アワード「ピッコマAWARD 2026」マンガ部門を受賞しました。

受賞を記念して、漫画担当の青色まろ先生による描き下ろし記念イラストと受賞コメントが公開されています。

コミックガルド「お気楽領主の楽しい領地防衛」





漫画：青色まろ原作：赤池宗原作イラスト：転連載：コミックガルド（毎日12時更新）コミックス：第1巻〜第8巻 好評発売中

『お気楽領主の楽しい領地防衛』は、原作・赤池宗のライトノベルを青色まろが漫画化した領地運営ファンタジーです。

「役立たず」とされる生産系魔術を授かったために辺境の村へ追いやられた侯爵家四男ヴァンが、その力を駆使して名もなき村を巨大都市へと成長させていく物語が描かれています。

「ピッコマ BEST OF 2025」総合ランキングマンガ部門でも1位を獲得しており、2026年1月にはTVアニメも放送されました。

「ピッコマAWARD 2026」マンガ部門の受賞は、ピッコマでの連続受賞となります。

青色まろ先生の描き下ろし記念イラストとコメント





受賞を記念して、青色まろ先生による描き下ろしのカラーイラストが公開されています。

主人公ヴァンをはじめとする作品のキャラクターたちが描かれた記念イラストは、一部書店での特典ペーパーにも使用される予定です。

青色まろ先生からは「昨年のピッコマBESTOF2025に続き、このような素晴らしい賞をいただき大変光栄です。多くの方に楽しんでいただけていることがとても嬉しいです」とのコメントが寄せられています。

特典ペーパーの配布は一部書店に限られます。

作品のストーリー





侯爵家四男のヴァンは、2歳にして「神童」と称されるほどの少年ですが、8歳のときに授かった「生産魔術」を理由に父から失格の烙印を押され、貧しく名もなき辺境の村に追いやられます。

攻撃魔法を至高とする貴族社会では「役立たず」と見なされていた生産系魔術の力で、ヴァンは村を巨大都市へと作り替えていきます。

前世の孤独な記憶を持ちながらも貴族・平民を問わず分け隔てなく接するヴァンの姿と、生産魔術を活かした領地開発の過程がコミックス第1巻から第8巻にわたって描かれています。

ピッコマでの記念キャンペーン





「ピッコマAWARD 2026 記念イベント」として、ピッコマにて39話無料のキャンペーンが開催されています。

開催期間は2026年5月21日（木）から6月20日（土）までです。

コミックガルドはオーバーラップのコミックレーベルで、毎日12時に作品が更新されています。

『お気楽領主の楽しい領地防衛』は現在コミックス第1巻から第8巻まで発売されています。

「ピッコマAWARD 2026」マンガ部門受賞作であり、2026年1月にはTVアニメも放送済みの本作は、ピッコマで39話が無料で読めるキャンペーン期間（5月21日〜6月20日）に合わせてコミックスをそろえる機会にもなります。

青色まろ先生の描き下ろし記念イラストを使用した特典ペーパーも一部書店で配布されます。

コミックガルド「お気楽領主の楽しい領地防衛」の紹介でした。

よくある質問

Q. ピッコマでの39話無料キャンペーンはいつまで実施されますか？

A. 「ピッコマAWARD 2026 記念イベント」内のキャンペーンは、2026年5月21日（木）から6月20日（土）まで実施されています。

Q. 描き下ろし記念イラストを使用した特典ペーパーの配布対象書店はどこで確認できますか？

A. 特典ペーパーの配布対象書店の詳細は、コミックガルド公式X（@OVL_GARDO）およびオーバーラップの書籍情報ページに掲載されます。

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