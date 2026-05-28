俳優の佐々木希さんは5月26日、自身のInstagramを更新。長野で山菜採りを体験したことを報告しました。（サムネイル画像出典：佐々木希さん公式Instagramより）

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俳優の佐々木希さんは5月26日、自身のInstagramを更新。長野で山菜採りを体験したことを報告し、写真を公開しました。

【写真】山菜を採る佐々木希

「自然な姿がほんっとに可愛い」

佐々木さんは「今年も、お友達家族と、長野県に山菜ツアー行ってきました」と報告し、10枚の写真を投稿。実際に山菜を採る様子から料理した品々まで載せています。また「子供達も頑張って採ってました」「採った山菜をお料理する前にみんなで下処理もして、とてもいい経験」とも明かした佐々木さん。充実したプライベートを過ごせたようです。

ファンからは「シンプルでここまで可愛いの凄すぎます」「自然な姿がほんっとに可愛い」「たくさん採れましたね」「のぞみちゃんすごい」などの声が。また「熊に会わなかったんだよね？」「熊に気をつけて〜」といったコメントも寄せられました。

「農作業なのにこんなに可愛いのはなぜー！」

4月29日の投稿では、タケノコ掘りをしたことを報告し、写真や動画を公開した佐々木さん。自然に触れる体験や食育を重視しているのかもしれません。ファンからは「農作業なのにこんなに可愛いのはなぜー！」「笑顔がいつも素敵」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)