アイドルグループ「iLiFE!」の候補生、おめめが27日、自身のXを更新。液体のり「アラビックヤマト」の使用方法をめぐり、謝罪した。

おめめは、このほどXで「アラビックヤマト」を前髪に塗って固定し、ヘアスタイルを整える様子を映した動画をアップ。投稿は大きな反響となった。

一方で、「アラビックヤマト」を発売するヤマト社は27日、公式サイトやXに「【重要】SNSでの『アラビックヤマト』を使用した動画の拡散に関する当社からのお願い」と題した文面を掲載。「この度は、SNS上で当社製品『アラビックヤマト』を使った動画が話題になっており、多くの方に動画でご覧いただき大変驚くとともに、製品にご注目いただけたことは嬉しく受け止めております」とした上で「一方で、動画内でご紹介されている使い方は、メーカーが想定している本来の接着用途とは異なっております」と指摘した。

ヤマト社は「当社では、本来の接着用途において十分な安全性を確認して製造・販売しておりますが、想定外の方法で使用された場合、安全性を保証することができません」と説明。「お客様に安心・安全に製品をお使いいただくためにも、パッケージや取扱説明書に記載されている本来の用途・使用方法でご使用いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。今後も『アラビックヤマト』をはじめ当社製品をご愛顧いただきますようよろしくお願いします」として、事実上、前髪セットに使用した当該動画の使用法を控えるよう呼びかけた。

おめめは、このヤマト社の投稿を引用。「この度は私の投稿が原因で皆様にご迷惑をおかけしてしまい、心よりお詫び申し上げます。

ヤマト株式会社様の大切な商品を間違った使い方で取り上げてしまったことを深く反省し、今後はこのような過ちを繰り返さないよう、くれぐれも気をつけてまいります。この度は誠に申し訳ございませんでした。」と謝罪した。