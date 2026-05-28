「煙で前が見えない…!」解体予定ビルで東京消防庁と三井不動産が“リアル防災訓練”‐ 火花飛び散る“扉破壊”も

「煙で前が見えない…!」解体予定ビルで東京消防庁と三井不動産が“リアル防災訓練”‐ 火花飛び散る“扉破壊”も