見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第9週「看病婦とアメ」の第45回が5月29日に放送予定です。

【写真】教会に現れた寛太は…

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

＊以下５月29日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。

一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。

少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して…。

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脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。