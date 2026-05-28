◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）のロッキーズ戦で予定通り、投打二刀流で出場することが決まった。試合前会見でデーブ・ロバーツ監督（53）が明かした。相手先発・菅野智之投手（36）とメジャー初の投げ合いで5勝目を目指す。

指揮官は大谷について「翔平は今日、打つ」と明言。「サンディエゴ（前回登板のパドレス戦）ではかなり苦しい内容だった。制球も本来ほどではなかったし、速球も良い時と悪い時があった。それでも要所でしっかり投げ切って、アウトを重ねた。球数は増えたが、5回を投げ切った」と5回無失点の投球内容を評価し「本来の出来でなくても、ああいう投球ができるのはスター投手の証だと思う」と称えた。

球団からも先発メンバーが発表され、大谷はいつも通り「1番・投手兼DH」でスタメンに名を連ねた。

大谷は前日26日（同27日）の同カードで、4回の第3打席で右手首付近に死球を受けた。顔をしかめながら右手を開いたり閉じたりして、状態を確認。球場から沸き起こる大ブーイングの中、大きく息を吐きながら一塁へと歩を進めた。そのまま出場を続行し、パヘスの適時二塁打で本塁へと還ってきたが、10−1で迎えた5回の第4打席で代打を送られ、今季初の途中交代となった。

試合後、ロバーツ監督は「明日の先発に備えて、ショウヘイを休ませたかった」とし、大差が付いた場面での“温存”であったことを明かした。翌日の登板について「彼は先発する予定だ」としていたが、打者としての起用については「球場に来た時の状態や、身体的にどう感じているかを確認したい」と直前まで状態を見極めて、決断する方針を示していた。

投打同時出場するのは前回登板の20日（同21日）パドレス戦から2戦連続。4登板ぶりの投打同時出場となった前回登板では、メジャー史上初の投手による初球先頭打者本塁打を放つと、5回3安打無失点と力投。投打で活躍し、4勝目をマークした。