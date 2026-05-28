見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）44話28日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になるところがあり…その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせていた。

シマケンのりんに寄せる思いがあらわとなり、ネットも反応した。

Xには「『なんか』うつるね」「シソンヌじろうさん、声が不思議。言葉が耳にスッと入ってくる」「毎回2人揃って休み取れるんか」「長男より次男がアピール」「弟は安狙いなのか」「安さんちゃんと言えた」「シマケンだだ漏れタイム」「シマケンワールド入ってる ほらバレた」「シマケン りんさんへの愛がダダ漏れでにやけちゃった」「りんのいいところ話し始めちゃった 可愛すぎるむり」「鈍い朴念仁」「康介さんは普段水を飲んでなさそう」「腹は満たされないが折り鶴うれしいね」「榮太郎の飴ぽいw」「ゆきさん、よかったね」「空で繋がってる これは泣くわ」「娘さん。広島だったっけ 遠すぎて会えないのね」「お 調査結果届く」「手紙の差出人…。まだ小日向を名乗ってるのか、彼は」「直美に手紙」「手紙には何が書かれていたのでしょうか」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。