日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3033（+25.0　+0.83%）
ホンダ　1429（+7.5　+0.53%）
三菱ＵＦＪ　3028（-3　-0.10%）
みずほＦＧ　7226（+9　+0.12%）
三井住友ＦＧ　5956（+6　+0.10%）
東京海上　7413（+46　+0.62%）
ＮＴＴ　152（+1.0　+0.66%）
ＫＤＤＩ　2691（+1.5　+0.06%）
ソフトバンク　218（-0.7　-0.32%）
伊藤忠　1927（-0.5　-0.03%）
三菱商　5137（+13　+0.25%）
三井物　5365（+6　+0.11%）
武田　5153（+25　+0.49%）
第一三共　2682（0　0.00%）
信越化　7415（+9　+0.12%）
日立　4963（+3　+0.06%）
ソニーＧ　3487（-38　-1.08%）
三菱電　6512（+12　+0.18%）
ダイキン　23450（+45　+0.19%）
三菱重　3912（+14　+0.36%）
村田製　7839（+19　+0.24%）
東エレク　52244（-256　-0.49%）
ＨＯＹＡ　27293（+98　+0.36%）
ＪＴ　6113（-2　-0.03%）
セブン＆アイ　1828（-8　-0.44%）
ファストリ　78103（+283　+0.36%）
リクルート　9954（+47　+0.47%）
任天堂　7083（-48　-0.67%）
ソフトバンクＧ　7287（+15　+0.21%）
キーエンス（普通株）　75801（+21　+0.03%）