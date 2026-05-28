日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3033（+25.0 +0.83%）
ホンダ 1429（+7.5 +0.53%）
三菱ＵＦＪ 3028（-3 -0.10%）
みずほＦＧ 7226（+9 +0.12%）
三井住友ＦＧ 5956（+6 +0.10%）
東京海上 7413（+46 +0.62%）
ＮＴＴ 152（+1.0 +0.66%）
ＫＤＤＩ 2691（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 218（-0.7 -0.32%）
伊藤忠 1927（-0.5 -0.03%）
三菱商 5137（+13 +0.25%）
三井物 5365（+6 +0.11%）
武田 5153（+25 +0.49%）
第一三共 2682（0 0.00%）
信越化 7415（+9 +0.12%）
日立 4963（+3 +0.06%）
ソニーＧ 3487（-38 -1.08%）
三菱電 6512（+12 +0.18%）
ダイキン 23450（+45 +0.19%）
三菱重 3912（+14 +0.36%）
村田製 7839（+19 +0.24%）
東エレク 52244（-256 -0.49%）
ＨＯＹＡ 27293（+98 +0.36%）
ＪＴ 6113（-2 -0.03%）
セブン＆アイ 1828（-8 -0.44%）
ファストリ 78103（+283 +0.36%）
リクルート 9954（+47 +0.47%）
任天堂 7083（-48 -0.67%）
ソフトバンクＧ 7287（+15 +0.21%）
キーエンス（普通株） 75801（+21 +0.03%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3033（+25.0 +0.83%）
ホンダ 1429（+7.5 +0.53%）
三菱ＵＦＪ 3028（-3 -0.10%）
みずほＦＧ 7226（+9 +0.12%）
三井住友ＦＧ 5956（+6 +0.10%）
東京海上 7413（+46 +0.62%）
ＮＴＴ 152（+1.0 +0.66%）
ＫＤＤＩ 2691（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 218（-0.7 -0.32%）
伊藤忠 1927（-0.5 -0.03%）
三菱商 5137（+13 +0.25%）
三井物 5365（+6 +0.11%）
武田 5153（+25 +0.49%）
第一三共 2682（0 0.00%）
信越化 7415（+9 +0.12%）
日立 4963（+3 +0.06%）
ソニーＧ 3487（-38 -1.08%）
三菱電 6512（+12 +0.18%）
ダイキン 23450（+45 +0.19%）
三菱重 3912（+14 +0.36%）
村田製 7839（+19 +0.24%）
東エレク 52244（-256 -0.49%）
ＨＯＹＡ 27293（+98 +0.36%）
ＪＴ 6113（-2 -0.03%）
セブン＆アイ 1828（-8 -0.44%）
ファストリ 78103（+283 +0.36%）
リクルート 9954（+47 +0.47%）
任天堂 7083（-48 -0.67%）
ソフトバンクＧ 7287（+15 +0.21%）
キーエンス（普通株） 75801（+21 +0.03%）